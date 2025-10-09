Trump u lovu na Nobelovu nagradu: Tvrdi da je okončao sedam ratova, evo koji su sve na popisu

Neposredno uoči objave dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, američki predsjednik Donald Trump ponovno je u središtu pozornosti. Kako navodi opsežna analiza Sky Newsa, Trump tvrdi da je tijekom svog drugog mandata "okončao sedam ratova" i time zaslužio prestižnu nagradu, no stručnjaci upozoravaju da su mnogi njegovi navodni uspjesi daleko od trajnog mira. Trump je u kolovozu, na sastanku s europskim i ukrajinskim čelnicima, izjavio da je „okončao šest ratova“, a već idućeg dana broj povećao na sedam. Nakon pritiska javnosti, Bijela kuća objavila je popis sukoba na koje se bivši predsjednik poziva.

Armenija i Azerbajdžan: Trump je posredovao u mirovnom sporazumu potpisanom 8. kolovoza u Bijeloj kući, nakon višedesetljetnog sukoba oko Nagorno-Karabaha. Stručnjaci smatraju da je dogovor stvaran pomak, ali upozoravaju da napetosti nisu nestale i da je mirovni proces djelomično rezultat slabljenja ruskog utjecaja u regiji.

Tajland i Kambodža: Nakon oružanih sukoba duž granice u srpnju, Trump je preko prijetnji trgovinskim sankcijama potaknuo strane da potpišu prekid vatre. Iako je dogovor postignut, analitičari ističu da su uzroci sukoba ostali neriješeni.

Rwanda i DR Kongo: Trump se pohvalio da je zaustavio „jedan od najgorih ratova na svijetu“ nakon sastanka ministara vanjskih poslova dviju država u Washingtonu, gdje su obnovili prekid vatre iz 2024.

Izrael i Iran: Nakon kratkog, ali krvavog sukoba u lipnju, SAD je izveo napade na iranska nuklearna postrojenja, a Trump je objavio da je posredovao u „12-dnevnom ratu“. Ipak, kako napominju stručnjaci, formalnog mirovnog sporazuma nikada nije bilo i neprijateljstva traju.

Indija i Pakistan: Sukobi u Kašmiru u svibnju završili su prekidom vatre, koji je Trump pripisao američkom posredovanju. Indija je, međutim, odlučno negirala bilo kakvu američku ulogu.

Egipat i Etiopija: Trump je tvrdio da će riješiti spor oko velike brane na Nilu, čak i da je SAD financirao njezinu izgradnju. Etiopski dužnosnici to su oštro demantirali, ističući da se brana gradi isključivo domaćim sredstvima.

Srbija i Kosovo: Trump je izjavio da je spriječio izbijanje novog rata prijetnjom da će prekinuti trgovinu sa SAD-om. Pozvao se i na sporazum o ekonomskoj normalizaciji koji su potpisali u Bijeloj kući još 2020. godine.

Trump je tijekom godina više puta tvrdio da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir, od susreta s Kim Jong Unom 2018., do Abrahamskih sporazuma iz 2020., kada su UAE, Bahrein i Izrael uspostavili diplomatske odnose. Analitičari Sky Newsa ističu da su upravo ti sporazumi njegovo najznačajnije diplomatsko postignuće. U posljednjim tjednima, Trump je ponovno u fokusu zbog 20-točkovnog mirovnog plana za Gazu, čija je prva faza, dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, potpisana u srijedu navečer. Ipak, stručnjaci iz norveškog Instituta za istraživanje mira (PRIO) smatraju da je dogovor stigao prekasno da bi utjecao na ovogodišnju odluku jer je pobjednik već odabran.

Tijekom svoje političke karijere Trump je više od deset puta nominiran, uključujući od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i nekoliko zastupnika iz Europe i SAD-a. No, član norveškog Nobelovog odbora Asle Toje izjavio je da kampanje pritiska poput Trumpove „češće imaju negativan nego pozitivan učinak“ jer odbor ne odobrava samopromociju kandidata.

Kako navodi Sky News, iako Trumpove akcije često privlače globalnu pozornost, mnogi stručnjaci smatraju da je riječ više o političkom marketingu nego stvarnom mirotvorstvu. U kontekstu Nobelove nagrade, kriterij je jasan, nagrada pripada onome „tko je najviše pridonio bratstvu među narodima“.