Trump smatra da ima dogovor sa Zelenskim i Putinom: 'Nadam se da će to uspjeti'

*Donald Trump smatra da ima dogovor i s Vladimirom Putinom i s Volodimirom Zelenskim

*Rusi ujutro granatirali Kijev i Harkiv

Tijek događaja:

6:21 - Ukrajinska protuzračna obrana djelovala je rano u četvrtak u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, protiv kombiniranog ruskog napada bespilotnim letjelicama i projektilima. Reuters navodi da su svjedoci izvijestili o nizu glasnih eksplozija. "U tijeku je kombinirani napad. Opasnost ostaje visoka", napisao je na Telegramu prvi čovjek kijevske gradske vojne uprave Timur Tkachenko. Istaknuo je i kako su požari i srušeni dijelovi letjelica i projektila zabilježeni u dva okruga na zapadnoj obali rijeke Dnjepar, koja presijeca grad.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da dronovi lete iznad središnjih okruga naredivši timovima liječnika da hitno krenu u razne dijelove grada. Tkachenko je naglasio i da je pet osoba ozlijeđeno u gradskom okrugu Sviatoshynskyi, dok je Kličko istaknuo da su stanovnici jedne zgrade ostali pod ruševinama. Požari i pali metalni ostaci projektila također su zabilježeni i u drugim dijelovima Kijeva. Drugi najveći grad u Ukrajini Harkiv također je bio je izložen snažnom raketnom napadu rano u četvrtak, napisao je tamošnji gradonačelnik Ihor Terekhov na Telegramu. Rekao je da se nekoliko eksplozija čulo u gradu, koji je česta meta ruskih napada.

6:10 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da misli kako ima dogovor o rješavanju rata u Ukrajini i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Govoreći u Bijeloj kući, Trump je također rekao da mu je bilo teže raditi s ukrajinskim čelnikom. Neki dužnosnici njegove administracije rekli su ranije u srijedu da je dogovor nedostižan i da bi Sjedinjene Države mogle odustati od mirovnih pregovora zbog sporog napretka.

"Mislim da je Rusija spremna i puno je ljudi reklo da Rusija želi ići na cijelu stvar. I mislim da imamo dogovor s Rusijom. Moramo postići dogovor sa Zelenskim", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. Kazao je da se nadao da će se lakše nositi se sa Zelenskim, no da su razgovori bili teži od očekivanja. "Ali, mislim da imamo dogovor s obojicom. Nadam se da će to uspjeti", rekao je Trump.

Upitan o američkom prijedlogu Ukrajini prema kojem bi se Krim priznao kao de jure ruski teritorij, Trump se nije izravno osvrnuo na to pitanje, rekavši da "nema favorita" između Ukrajine i Rusije i da samo želi da rat završi. Reuters je objavio da su Trumpovi komentari proturječni komentarima nekih drugih visokih dužnosnika administracije. Samo nekoliko sati prije glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima da je Trump "frustriran" tempom razgovora i da izgleda da se Zelenski kreće u pogrešnom smjeru. Američki je predsjednik najavio i da bi se uskoro mogao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i to nakon planirane posjete Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Taj je put planiran od 13. do 16. svibnja.

GALERIJA Top 10 zemalja s najviše američkih vojnika: Znate li koja je na samom vrhu?