Trump slomio Netanyahua, najavljuje 'vječni mir' u Pojasu Gaze kojem će biti lider

Objavljen je prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, predstavljen kao ambiciozan plan koji obećava "vječni mir", ali u stvarnosti ostavlja brojna otvorena pitanja i nedoumice. U srži plana je privremeni politički okvir: 72-satni prekid vojnih operacija od trenutka kad Izrael javno prihvati sporazum, tijekom kojeg bi svi živi taoci i zatvorenici bili oslobođeni, a posmrtni ostaci vraćeni. Predviđeno je da Hamas preda tijelo jednog izraelskog taoca u zamjenu za ostatke 15 Palestinaca; zatim bi uslijedilo postupno povlačenje izraelskih snaga povezano s procesom razoružanja, oslobađanje 250 doživotno osuđenih zatvorenika i 1700 pritvorenika iz Gaze.