Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ULTIMATUM HAMASU

Trump slomio Netanyahua, najavljuje 'vječni mir' u Pojasu Gaze kojem će biti lider

Autor
Hassan Haidar Diab
01.10.2025.
u 18:19

"Hamas ima tri ili četiri dana da odgovori, a ako to ne učini, Izrael će poduzeti potrebne korake", postavio je jučer Trump rok islamističkom pokretu

Objavljen je prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, predstavljen kao ambiciozan plan koji obećava "vječni mir", ali u stvarnosti ostavlja brojna otvorena pitanja i nedoumice. U srži plana je privremeni politički okvir: 72-satni prekid vojnih operacija od trenutka kad Izrael javno prihvati sporazum, tijekom kojeg bi svi živi taoci i zatvorenici bili oslobođeni, a posmrtni ostaci vraćeni. Predviđeno je da Hamas preda tijelo jednog izraelskog taoca u zamjenu za ostatke 15 Palestinaca; zatim bi uslijedilo postupno povlačenje izraelskih snaga povezano s procesom razoružanja, oslobađanje 250 doživotno osuđenih zatvorenika i 1700 pritvorenika iz Gaze.

Ključne riječi
Donald Trump Gaza Hamas Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još