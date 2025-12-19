FOTO Pogledajte kartu iza Putina dok je govorio u Moskvi, poslao je jasnu poruku Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi je održao godišnju konferenciju za novinare, a osim riječima i scenografijom je poslao jasnu poruku Ukrajini, ali i ostatku svijeta.
Na zidu iza njega nalazi se karta Rusije. No ako se pažljivo pogleda krajnja lijeva strana jasno se vidi da je Rusija prisvojila i neke dijelove Ukrajine. Na karti se ne nalazi samo Krim već i sve četiri istočne ukrajinske regije koje je Rusija anektirala 2022. - Donjeck, Luhansk, Zaporožje i Herson.
Iako ruske snage još nisu u cijelosti osvojile ove teritorije, to nije spriječilo Vladimira Putina da ih proglasi svojima. Projiciranjem teritorija na današnjoj pozadini čini se kao da Kremlj šalje signal: da nema namjeru odustati od njih. Teritorij je glavna točka spoticanja u pregovorima o mirovnom sporazumu, a to sugerira da će tako i ostati, s obzirom na to da Moskva još nije pokazala spremnost na kompromis po tom pitanju.
Putin je i danas optužio Ukrajinu da "odbija okončati ovaj sukob mirnim putem". Ruski predsjednik čak tvrdi da je vlada u Kijevu "započela rat na istoku Ukrajine" 2022. godine, rekavši da je Ukrajina trebala ostaviti "narod na miru da odabere način života u tom dijelu Ukrajine". "Nisu im tada htjeli dopustiti da to učine", dodaje. Kao ključni trenutak naveo je operaciju u ruskoj pograničnoj regiji Kursk, gdje su ruske snage, prema njegovim riječima, potisnule ukrajinske postrojbe s tog područja.U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja
