'PROŠIRENA' RUSIJA

FOTO Pogledajte kartu iza Putina dok je govorio u Moskvi, poslao je jasnu poruku Ukrajini

Russian President Putin holds the annual press conference in Moscow
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS
1/5
Autor
Karolina Lubina
19.12.2025.
u 12:05

Iako ruske snage još nisu u cijelosti osvojile ove teritorije, to nije spriječilo Vladimira Putina da ih proglasi svojima

Ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi je održao godišnju konferenciju za novinare, a osim riječima i scenografijom je poslao jasnu poruku Ukrajini, ali i ostatku svijeta. 

Na zidu iza njega nalazi se karta Rusije. No ako se pažljivo pogleda krajnja lijeva strana jasno se vidi da je Rusija prisvojila i neke dijelove Ukrajine. Na karti se ne nalazi samo Krim već i sve četiri istočne ukrajinske regije koje je Rusija anektirala 2022. - Donjeck, Luhansk, Zaporožje i Herson.

Russian President Putin holds the annual press conference in Moscow
Russian President Vladimir Putin holds his annual end-of-year press conference in Moscow, Russia December 19, 2025. Alexander Nemenov/Pool via REUTERS Photo: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Iako ruske snage još nisu u cijelosti osvojile ove teritorije, to nije spriječilo Vladimira Putina da ih proglasi svojima. Projiciranjem teritorija na današnjoj pozadini čini se kao da Kremlj šalje signal: da nema namjeru odustati od njih. Teritorij je glavna točka spoticanja u pregovorima o mirovnom sporazumu, a to sugerira da će tako i ostati, s obzirom na to da Moskva još nije pokazala spremnost na kompromis po tom pitanju.

Putin je i danas optužio Ukrajinu da "odbija okončati ovaj sukob mirnim putem". Ruski predsjednik čak tvrdi da je vlada u Kijevu "započela rat na istoku Ukrajine" 2022. godine, rekavši da je Ukrajina trebala ostaviti "narod na miru da odabere način života u tom dijelu Ukrajine". "Nisu im tada htjeli dopustiti da to učine", dodaje. Kao ključni trenutak naveo je operaciju u ruskoj pograničnoj regiji Kursk, gdje su ruske snage, prema njegovim riječima, potisnule ukrajinske postrojbe s tog područja.

U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja
Ključne riječi
Rusija Vladimir Putin

Komentara 10

Pogledaj Sve
FI
Firange
12:21 19.12.2025.

tipični ruski imperijalist, rusije je danas ono što su pred 150 godina bile EU države što znači da rusija toliko kaska za Europom!

DP
Dpejakovic2
12:19 19.12.2025.

Nije ni čudo što se dobro slaže s Orbanom, jedan i drugi maštaju o tuđem teritoriju. Jedan agresijom i ratnim zločinima pokušava provesti u djelo a drugi radi ostanka na vlasti.

AU
autotunepickice
12:27 19.12.2025.

Proklet

