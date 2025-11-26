Naši Portali
Veliki obrat oko mirovnih pregovora: Trump se predomislio oko jedne stvari

Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Autori: Vecernji.hr , Hina
26.11.2025.
u 07:30

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je izvorni američki plan za Ukrajinu "dotjeran uz doprinose obiju strana" i dodao da šalje svoje izaslanike na pregovore u Kijev i Moskvu

*SAD i Ukrajina izradili su novu, revidiranu, verziju okvira za mirovni sporazum
*Trump: Nema čvrstog roka za postizanje mirovnog sporazuma
*Kijev je prihvatio okvir pregovora, očekuje se da će Zelenski ovih dana put Washingtona

7:28 - Čelnici Europske unije htjeli su zamrznutu rusku imovinu iskoristiti za kao zajam za Ukrajinu, no nisu se svi složili s tom idejom. Naime, na summitu prije mjesec dana, plan je naišao na žestoko protivljenje belgijskog premijera Barta De Wevera, u čijoj se zemlji novac nalazi. Sada, europske zemlje rade na hitnom "planu B" kako Ukrajina ne bi ostala bez novca početkom sljedeće godine, u slučaju da ne uspiju postići dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje ukrajinskog ratnog napora. >>OPŠIRNIJE

6:15 - Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odustao od svog ranije postavljenog roka u četvrtak da Ukrajina pristane na mirovni plan koji podupiru SAD, rekavši da je "rok za mene kada sve bude gotovo". Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke. Rekao je da će se njegov izaslanik Steve Witkoff sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Moskvi, a uključen je i njegov zet Jared Kushner.

6:10 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je izvorni američki plan za Ukrajinu "dotjeran uz doprinose obiju strana" i dodao da šalje svoje izaslanike na pregovore u Kijev i Moskvu. "Naložio sam svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se tajnik kopnene vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Nije naveo konkretan datum sastanaka.

Prijedlog se temelji na planu od 28 točaka koji su Sjedinjene Države prošli tjedan predstavile Kijevu, a na kojem su američki i ukrajinski dužnosnici radili tijekom vikenda u Ženevi. Kremlj je objavio da Rusija još nije konzultirana o novom nacrtu sporazuma, upozorivši da možda neće prihvatiti amandmane na prošlotjedni plan s kojim se načelno složila. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u utorak da bi odluka Moskve mogla biti "fundamentalno drugačija" ako se uvedu značajne promjene. Do utorka ujutro Kremlj nije primio kopiju novog plana, rekao je Lavrov, optužujući Europu za potkopavanje američkih mirovnih napora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u utorak naznačio da podržava okvir za mirovni sporazum s Rusijom, no da je potrebno srediti osjetljiva pitanja na sastanku s Trumpom za koji također nije određen točan datum.
Rusi rangirali zemlje prema razini neprijateljstva. Na popisu i Hrvatska, evo na kojoj poziciji
Ključne riječi
Vladimir Putin Volodimir Zelenski Rusija rat u Ukrajini Donald Trump

Komentara 6

Pogledaj Sve
IZ
ivan.zorger
08:15 26.11.2025.

davanje suverenih sredstava Ruske središnje banke pomahnitalom koruptiranom ukroreichu bi bio politički i financijski kraj Europe i gubitak povjerenja cijelog svijeta u zapadne klirinške sustave. I to svatko pametam (osim poludjelih zavojevača) zna.

FE
Ferdinand1965
07:52 26.11.2025.

Mogu li novinari izaći sa famoznim sporazumom kada je Rusija priznala Ukrajinu kao suverenu državu? Rusi tvrde kako je uzrok rata što je Ukrajina odlučila ući u NATO (mislim da je bilo obrnuto no nema veze za moju dilemu). Da li je to bio pisani uvjet tada? Da li je to bio pisani uvjet u bilo kojem sporazumu o kojima se trubi, a bez da ih je itko pročitao i protumačio od relevantnih (MINSK i dr.)? To što je Ukrajina odlučila reducirati prava Rusa kao manjine baš i ne služi joj na čast, niti je u Europskom duhu i poimanju ljudskih prava, no primarni razlog za ulazak u rat je ulazak Ukrajine u NATO. To je možda i najvažniji podatak da se vidi tko laže i koje su stvarne namjere i jeden i druge strane.

GU
Gusar93
06:56 26.11.2025.

rusija je najveći gubitnik jer ratom ništa nije postigla a dobila novih 1.363 km granice s NATO savezom i na ovaj ili onaj način će NATO ili zapad kako sada stvari stoje direktno i indirektno će kontrolirati 80% Ukrajne uz izbacivanje rusije s Kavkaza i iz Sirije pa pobjeda srbije protiv NATO-a sada ima sasvim jedanu drugu dimenziju i kod malog ruSSkog luzera.

