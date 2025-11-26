Veliki obrat oko mirovnih pregovora: Trump se predomislio oko jedne stvari

*SAD i Ukrajina izradili su novu, revidiranu, verziju okvira za mirovni sporazum

*Trump: Nema čvrstog roka za postizanje mirovnog sporazuma

*Kijev je prihvatio okvir pregovora, očekuje se da će Zelenski ovih dana put Washingtona

7:28 - Čelnici Europske unije htjeli su zamrznutu rusku imovinu iskoristiti za kao zajam za Ukrajinu, no nisu se svi složili s tom idejom. Naime, na summitu prije mjesec dana, plan je naišao na žestoko protivljenje belgijskog premijera Barta De Wevera, u čijoj se zemlji novac nalazi. Sada, europske zemlje rade na hitnom "planu B" kako Ukrajina ne bi ostala bez novca početkom sljedeće godine, u slučaju da ne uspiju postići dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje ukrajinskog ratnog napora. >>OPŠIRNIJE

6:15 - Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odustao od svog ranije postavljenog roka u četvrtak da Ukrajina pristane na mirovni plan koji podupiru SAD, rekavši da je "rok za mene kada sve bude gotovo". Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke. Rekao je da će se njegov izaslanik Steve Witkoff sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Moskvi, a uključen je i njegov zet Jared Kushner.

6:10 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je izvorni američki plan za Ukrajinu "dotjeran uz doprinose obiju strana" i dodao da šalje svoje izaslanike na pregovore u Kijev i Moskvu. "Naložio sam svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se tajnik kopnene vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Nije naveo konkretan datum sastanaka.

Prijedlog se temelji na planu od 28 točaka koji su Sjedinjene Države prošli tjedan predstavile Kijevu, a na kojem su američki i ukrajinski dužnosnici radili tijekom vikenda u Ženevi. Kremlj je objavio da Rusija još nije konzultirana o novom nacrtu sporazuma, upozorivši da možda neće prihvatiti amandmane na prošlotjedni plan s kojim se načelno složila. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u utorak da bi odluka Moskve mogla biti "fundamentalno drugačija" ako se uvedu značajne promjene. Do utorka ujutro Kremlj nije primio kopiju novog plana, rekao je Lavrov, optužujući Europu za potkopavanje američkih mirovnih napora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u utorak naznačio da podržava okvir za mirovni sporazum s Rusijom, no da je potrebno srediti osjetljiva pitanja na sastanku s Trumpom za koji također nije određen točan datum.