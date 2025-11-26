Europljani hitno traže 'plan B', ne mogu se svi složiti: 'Što dulje budemo odgađali, to će biti teže'

Čelnici Europske unije htjeli su zamrznutu rusku imovinu iskoristiti za kao zajam za Ukrajinu, no nisu se svi složili s tom idejom. Naime, na summitu prije mjesec dana plan je naišao na žestoko protivljenje belgijskog premijera Barta De Wevera, u čijoj se zemlji novac nalazi. Sada europske zemlje rade na hitnom "planu B" kako Ukrajina ne bi ostala bez novca početkom sljedeće godine, u slučaju da ne uspiju postići dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje ukrajinskog ratnog napora.

"Ako mi ne poduzmemo nešto, drugi će to učiniti prije nas“, rekao je jedan dužnosnik EU za Politico, govoreći pod uvjetom anonimnosti. Europski dužnosnici sugeriraju da bi nova mirovna inicijativa američkog čelnika Donalda Trumpa mogla pomoći pri učvršćivanju podrške za plan o korištenju zamrznutih sredstava. Prema tom planu, novac bi Moskvi trebalo vratiti samo u slučaju da Rusija pristane platiti ratnu odštetu.

S obzirom na to da raste zamah za rješenje, očekuje se da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u idućim danima narediti svojim službenicima da pripreme nacrt pravnog teksta o zajmu. Unatoč intenzivnim razgovorima između Belgije i Komisije posljednjih tjedana, De Wevera i dalje brinu pravne odgovornosti i rizik od ruske odmazde ako se ta sredstva iskoriste.

Stručnjaci u Bruxellesu zbog toga sada razmatraju kako pomoći Ukrajini ako prijedlog ne bude spreman za odobrenje čelnika EU na summitu 18. prosinca. Jedna opcija koja dobiva podršku jest prijelazni zajam financiran zajedničkim zaduživanjem EU kako bi Ukrajina preživjela prve mjesece 2026., kažu četiri dužnosnika za Politico. To bi "kupilo vrijeme" za uspostavu punog zajma koji bi Belgija htjela prihvatiti. Ukrajina bi mogla, nakon što dobije novac iz dugoročnog zajma, vratiti taj početni prijelazni zajam EU.

Mogućnost prijelaznog financiranja već je 4. studenoga spomenuo povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis: "Što dulje budemo odgađali, to će biti teže.“ Kijev upozorava da bi mogao ostati bez novca već u prvim mjesecima sljedeće godine pa je i Komisija svjesna da rješenje treba hitno osmisliti.

Dugoročno gledano, puni zajam mnogi vide kao jedinu opciju i smatraju ključnim uvjeriti Belgiju da na njega pristane. "Nadamo se da ćemo riješiti njihove dvojbe“, rekao je jedan diplomat EU. "Zaista ne vidimo nijednu drugu moguću opciju osim reparacijskog zajma.“ Jedna ideja je kombinirati taj zajam s nekom od drugih opcija, ali "to ne smije trajati predugo jer je osjećaj hitnosti sada golem“.

Još uvijek postoje problemi s prijelaznim zajmom putem zajedničkog zaduživanja EU. Najveća prepreka je što takvo zaduživanje zahtijeva suglasnost svih 27 zemalja članica, a Mađarska se protivi novim mjerama za financiranje ukrajinskog ratnog napora. Moguće je, međutim, da bi predstavljanje prijelaznog zajma kao namijenjenog obnovi Ukrajine pomoglo u prevladavanju otpora. Što se tiče američkog mirovnog prijedloga, Europljani vjeruju da su uvjerili Trumpov tim da EU mora imati konačnu riječ o tome što će se dogoditi sa zamrznutim sredstvima, kažu diplomati.