Ruše im promet

AI prepisuje recepte i prijeti opstanku gastroblogera

Chat GPT
unsplash
Autor
Vedran Balen
16.12.2025.
u 15:46

Dio autora pokušava opstati oslanjajući se na vjerne pratitelje, pretplate ili povratak klasičnim kuharicama, no mnogi strahuju da je za internetsko bloganje o hrani ovo – prekretnica bez povratka

Uvođenjem Googleova „AI Modea“ pretraživanja, autori recepata našli su se pred ozbiljnom prijetnjom opstanku. Umjesto da korisnike vodi na izvorne stranice, Google sve češće nudi AI-generirane recepte koji nastaju spajanjem uputa više autora u pojednostavljene, često netočne verzije. U jednom slučaju umjetna inteligencija čak je savjetovala kuhanje s – netoksičnim ljepilom.

Food blogeri upozoravaju da se njihov višegodišnji rad pojavljuje bez jasnog autorstva, dok posjetitelji ostaju na Googleovoj stranici. Kako recepti pravno nisu zaštićeni autorskim pravom, autori nemaju učinkovit način obrane. Budući da većina zarađuje od oglasa, pad posjeta znači i pad prihoda – pojedini su u dvije godine izgubili i do 80 posto prometa, piše Guardian.

Iako Google uz AI sažetke navodi izvore, autori sumnjaju da korisnici klikaju na poveznice. „Ljudi vjeruju onome što im se servira“, upozoravaju. Dio autora pokušava opstati oslanjajući se na vjerne pratitelje, pretplate ili povratak klasičnim kuharicama, no mnogi strahuju da je za internetsko bloganje o hrani ovo – prekretnica bez povratka.

