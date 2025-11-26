FOTO Obukao uniformu pa mahao mačem: Dok napetosti rastu, zakleo se oduprijeti SAD-u

"Neuspjeh nije opcija", poručio je Nicolas Maduro, venezuelski predsjednik, i zakleo se da će pružiti otpor svakom pokušaju SAD-a da sruši njegovu vladu. Tijekom okupljanja u Caracasu, Maduro je bio odjeven u uniformu i mahao mačem ispred svojih pristaša, dok su napetosti s administracijom američkog čelnika Donalda Trumpa sve veće. "Moramo biti spremni braniti svaki pedalj ove blagoslovljene zemlje od imperijalističke prijetnje ili agresije, odakle god ona dolazila", ustvrdio je venezuelski predsjednik.

Američke vojne snage od rujna provode niz napada na plovila osumnjičena za trgovinu drogom u međunarodnim vodama, pri čemu je ubijeno najmanje 80 ljudi. Washington tvrdi da je nekoliko tih brodova isplovilo iz Venezuele, dok je Maduro taj potez opisao kao napad na suverenitet države. I Kuba je optužila SAD da nastoji nasilno svrgnuti Madura, nazvavši američku vojnu prisutnost u regiji "pretjeranom i agresivnom“. Prema izvješćima, SAD planira u idućim danima pokrenuti novu fazu operacija vezanih uz Venezuelu, prenosi Sky News.

Dužnosnici Madurove vlade tvrde da akcije Washingtona vode ekonomski motivi. "Žele venezuelsku naftu i plin. Žele venezuelsko zlato. Žele venezuelske dijamante, željezo, boksit. Žele venezuelske prirodne resurse", izjavila je ministrica Delcy Rodríguez

Donald Trump, kao i njegov prethodnik Joe Biden, ne priznaje Madura kao legitimnog čelnika Venezuele. Maduro trenutno obnaša treći mandat, nakon što je prošle godine proglašen pobjednikom predsjedničkih izbora, unatoč brojnim kontroverzama. Početkom ovog tjedna, SAD je venezuelski Cartel de los Soles proglasio stranom terorističkom organizacijom zbog uvoza ilegalnih droga u SAD. Trumpova administracija tvrdi da je Maduro dio te skupine, dok venezuelski dužnosnici samo postojanje kartela nazivaju "smiješnom izmišljotinom“.

Unatoč nesuglasicama, Trump je nagovijestio da bi mogao razgovarati s Madurom. "Ako možemo spasiti živote, ako možemo riješiti stvari na lakši način - u redu je. A ako moramo na teži način, i to je u redu.“