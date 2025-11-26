Izuzeće od sankcija za Mađarsku pa rafinerija u Pančevu. Janaf ostaje suhih cijevi

Aleksandar Vučić jučer je, zbog mogućeg potpunog gašenja rafinerije u Pančevu za najmanje četiri dana, ponovno održao konferenciju za javnost u kojoj je nabrojio što će sve prestati funkcionirati ugasi li se rafinerija u Pančevu, koja je temelj poslovanja Naftne industrije Srbije. Naveo je praktično sve važne javne službe koje ovise o naftnim derivatima. Da bi onda demantirao sam sebe, navevši kako i država Srbija ima dosta ozbiljne rezerve, a onda i sam NIS, a po tim se količinama čini da bi Srbija bez NIS-a mogla pregurati tri mjeseca, koliko je američki OFAC dozvolio da traje traženje kupca za ruski udio, odnosno vlasništvo u toj ključnoj kompaniji. Samo, lako je moguće da od najavljena čak tri interesenta za otkup ruskog vlasništva na kraju ne bude nijednog, što znači da Srbija upada u vrlo ozbiljnu situaciju jer je neizbježna znatno slabija opskrba gorivom, a nije nemoguća ni nestašica. Takvim scenarijem ne poboljšava se ni situacija za naš JANAF, koji u ovom trenutku jednostavno nema klijenata jer Mađarima je još godinu dana odobren uvoz ruske nafte pa nemaju potrebu ispuniti ni onaj doista mali ugovor koji naša kompanija ima s njihovim MOL-om.