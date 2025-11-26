Naši Portali
Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Izuzeće od sankcija za Mađarsku pa rafinerija u Pančevu. Janaf ostaje suhih cijevi

storyeditor/2025-11-25/PXL_251125_142440345.jpg
Miloš Tesić/Ataimages/Pixsell
26.11.2025. u 06:18

Takvim scenarijem ne poboljšava se ni situacija za naš JANAF, koji u ovom trenutku jednostavno nema klijenata jer Mađarima je još godinu dana odobren uvoz ruske nafte pa nemaju potrebu ispuniti ni onaj doista mali ugovor koji naša kompanija ima s njihovim MOL-om

Aleksandar Vučić jučer je, zbog mogućeg potpunog gašenja rafinerije u Pančevu za najmanje četiri dana, ponovno održao konferenciju za javnost u kojoj je nabrojio što će sve prestati funkcionirati ugasi li se rafinerija u Pančevu, koja je temelj poslovanja Naftne industrije Srbije. Naveo je praktično sve važne javne službe koje ovise o naftnim derivatima. Da bi onda demantirao sam sebe, navevši kako i država Srbija ima dosta ozbiljne rezerve, a onda i sam NIS, a po tim se količinama čini da bi Srbija bez NIS-a mogla pregurati tri mjeseca, koliko je američki OFAC dozvolio da traje traženje kupca za ruski udio, odnosno vlasništvo u toj ključnoj kompaniji. Samo, lako je moguće da od najavljena čak tri interesenta za otkup ruskog vlasništva na kraju ne bude nijednog, što znači da Srbija upada u vrlo ozbiljnu situaciju jer je neizbježna znatno slabija opskrba gorivom, a nije nemoguća ni nestašica. Takvim scenarijem ne poboljšava se ni situacija za naš JANAF, koji u ovom trenutku jednostavno nema klijenata jer Mađarima je još godinu dana odobren uvoz ruske nafte pa nemaju potrebu ispuniti ni onaj doista mali ugovor koji naša kompanija ima s njihovim MOL-om.

Ključne riječi
MOL JANAF Rusija Ukrajina Mađarska Donald Trump Aleksandar Vučić

Komentara 29

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
08:51 26.11.2025.

Za Hrvatsku će puno veći problem biti terminal na Krku i potpuno loša projekcija što se tiče energetskih pitanja Europe. Jednostavno, zemlje koje danas imaju vlastite rafinerije i "energetsku neovisnost" imaju veće cijene energije za krajnjeg kupca. Bosna i Hercegovina je očit primjer toga, s obzirom na to da mnogi ljudi tamo pune gorivo.

pendreck
pendreck
07:17 26.11.2025.

Da..agresori na susjede ..nije vam lahko

CA
Carabit
10:03 26.11.2025.

Ides na trznicu i na ulazu te ceka Tramp. Kaze ti da ako od one babe tamo kupis paradajz da neces više moci kod njega izvozit svoju robu ili ce ti lupit carine. Iako baba ima dobar paradajz i jos 4 puta jeftniji nego Trampov paradajz. Iako se radi o beznacajnim kolicinama paradajza koje bi ti kupio u odnosu recimo na Kinu, Indiju

