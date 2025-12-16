Naši Portali
BERLINSKI SASTANAK

Tjedan odluke za Ukrajinu i Europsku uniju: posljednja prilika za pravedan mir

Autor
Denis Romac
16.12.2025.
u 15:22

Ovo je možda posljednja prilika za Europu da napravi pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove glavne pregovarače, posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera, koji su jučer u Berlinu nastavili pregovore s ukrajinskom delegacijom

Ovo bi mogao biti tjedan odluke za Ukrajinu, ali i za Europsku uniju. U trenutku kada Trumpova administracija pokušava po svaku cijenu prije Božića ostvariti bilo kakav napredak u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, ne obazirući se pritom previše na to kakve bi posljedice to moglo imati po budućnost i opstanak Ukrajine kao samostalne i suverene države, u Berlinu su se jučer kasno poslijepodne ponovno trebali sastati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ključni europski čelnici. Za razliku od prošlotjednog londonskog sastanka, na kojem se Zelenski susreo samo s britanskim premijerom Kierom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, čelnicima triju vojno i gospodarski najmoćnijih europskih zemalja, ovaj put u Berlin na sastanak sa Zelenskim stižu i finski predsjednik Alexander Stubb, danska premijerka Mette Frederiksen, kao i premijeri Poljske, Švedske, Nizozemske i Norveške Donald Tusk, Ulf Kristersson, Dick Schoof i Jonas Gahr Støre, kao i čelnici Europskog vijeća i Komisije Antonio Costa i Ursula von der Leyen, a prisutan je bio, naravno, i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Donald Trump mirovni pregovori sastanak Berlin

LJ
ljudemisi
16:05 16.12.2025.

Svu imovinu ruskih oligarha, kriminalca treba zaplijeniti i uložiti u obnovu Ukrajine. Kada se donese takva odluka ubrzo će se svi oligarsi odreći Vladolfa i tako će pasti Vladolf u ruke ruskog naroda kojemu je učinio najveće zločine, pljačku, bacio na koljena , glad, izolaciju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

