Tjedan odluke za Ukrajinu i Europsku uniju: posljednja prilika za pravedan mir

Ovo bi mogao biti tjedan odluke za Ukrajinu, ali i za Europsku uniju. U trenutku kada Trumpova administracija pokušava po svaku cijenu prije Božića ostvariti bilo kakav napredak u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, ne obazirući se pritom previše na to kakve bi posljedice to moglo imati po budućnost i opstanak Ukrajine kao samostalne i suverene države, u Berlinu su se jučer kasno poslijepodne ponovno trebali sastati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ključni europski čelnici. Za razliku od prošlotjednog londonskog sastanka, na kojem se Zelenski susreo samo s britanskim premijerom Kierom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, čelnicima triju vojno i gospodarski najmoćnijih europskih zemalja, ovaj put u Berlin na sastanak sa Zelenskim stižu i finski predsjednik Alexander Stubb, danska premijerka Mette Frederiksen, kao i premijeri Poljske, Švedske, Nizozemske i Norveške Donald Tusk, Ulf Kristersson, Dick Schoof i Jonas Gahr Støre, kao i čelnici Europskog vijeća i Komisije Antonio Costa i Ursula von der Leyen, a prisutan je bio, naravno, i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.