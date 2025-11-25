Zanimljiva poruka stigla iz Moskve nakon izmjene plana za kraj rata: 'I Putin je također govorio o tome...'

Rusi su žestoko napali Kijev dok traju pregovori o miru

SAD i Ukrajina izradili su novu, revidiranu, verziju okvira za mirovni sporazum

9:34 - Kako javljaju mediji oglasio se Kremlj. Poručili su da nemaju što reći na izvješća da je američki ministar vojske Dan Driscoll razgovarao s ruskom delegacijom u Abu Dhabiju. Moskva još nije primila nikakve ažurirane planove za Ukrajinu, rekao je Peskov. "Trenutno, jedina suštinska stvar koju imamo je Trumpov projekt. Vjerujemo da bi to moglo postati vrlo dobra osnova za pregovore. Naš predsjednik je također govorio o tome. I dalje se držimo ovog stajališta. Ali kada dođe vrijeme, detaljno ćemo se time pozabaviti", dodao je. Izvršene su prilagodbe američkog mirovnog plana za ukrajinsko rješenje, koji je primila ruska strana, rekao je Peskov. "Razumijemo da je tekst koji smo ranije neslužbeno primili sada pretrpio promjene", rekao je. Moskva je zainteresirana za postizanje svojih ciljeva političkim i diplomatskim sredstvima te je otvorena za pregovore, naglasio je Peskov, javlja RIA Novosti.

8:46 - Rumunjska je podigla borbene zrakoplove nakon što su dva drona probila njezin zračni prostor, priopćilo je ministarstvo obrane. Poletjela su dva rumunjska borbena zrakoplova F-16 i dva Eurofightera iz njemačke misije zračnog nadzora u Rumunjskoj. Borbeni zrakoplovi su posljednji put uzletjeli u Rumunjskoj kada je dron uletio u njezin zračni prostor 13. rujna tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu.

8:23 - Američki ministar vojske Dan Driscoll u ponedjeljak je u Abu Dhabiju održao sastanke s ruskim dužnosnicima o predloženom planu za okončanje rata u Ukrajini, rekao je američki dužnosnik za CNN. Driscoll će nastaviti sastanke u utorak, rekao je dužnosnik. Nije jasno tko je dio ruske delegacije, ali Driscoll je najstariji član američke delegacije, isključujući diplomate, rekao je dužnosnik. Sastanci su namijenjeni postavljanju temelja za buduće angažmane na višoj razini, rekao je dužnosnik, dodajući da ruska delegacija prisustvuje uz odobrenje predsjednika Vladimira Putina. Driscollovi sastanci s ruskim dužnosnicima uslijedili su nakon višednevnih diplomatskih pregovora u Ženevi u Švicarskoj, gdje su američki i ukrajinski dužnosnici pregovarali o prijedlogu od 28 točaka za koji je državni tajnik Marco Rubio rekao da ga je sastavio SAD uz ruski i ukrajinski doprinos. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da novi prijedlog sada sadrži "manje od 28 točaka i da su u tom okviru uzeti u obzir mnogi odgovarajući faktori". Ukrajinska delegacija vratila se kući iz Ženeve i "izvijestila o novom nacrtu koraka", rekao je Zelenski. "Ovo je doista pravi pristup. Razgovarat ću o osjetljivim pitanjima s predsjednikom Trumpom", dodao je.

8:10 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da samo Rusija stoji na putu miru u Ukrajini. "Jedina crvena linija koju imamo u posljednje tri godine zove se Rusija", rekao je Macron u unaprijed snimljenom isječku koji je na X objavio francuski radio RTL. Macron je dodao da američki mirovni plan za Ukrajinu ide u pravom smjeru, ali da u njemu postoje stvari koje treba poboljšati. "Želimo mir za Ukrajinu, ali ne nešto što bi predstavljalo kapitulaciju", rekao je, dodajući da nitko ne može reći Ukrajini kojeg se teritorija treba odreći.

Prvi mirovni prijedlog od 28 točaka iznenadio je mnoge u američkoj vladi, Kijevu i Europi te izazvao nove zabrinutosti da bi Trumpova administracija mogla biti spremna prisiliti Ukrajinu da potpiše mirovni sporazum koji je uvelike naklonjen Moskvi. Plan, koji SAD negiraju da je sastavila Moskva, zahtijevao bi od Kijeva da se odrekne više teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i zabrani mu da se ikada pridruži NATO-u, uvjete koje Kijev dugo odbacuje kao ravne predaji. Također ne bi nimalo ublažilo šire europske strahove od daljnje ruske agresije. Europski saveznici Ukrajine izradili su protuprijedlog koji bi, prema primjerku u koji je Reuters imao uvid, zaustavio borbe na sadašnjim frontama, ostavio rasprave o teritoriju za kasnije i uključivao američko sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u stilu NATO-a.

8:05 - Sjedinjene Države i Ukrajina vodile su produktivne razgovore o potencijalnom sporazumu kojim bi se okončao ruski rat u toj zemlji, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Bijele kuće, dodajući da je ostalo samo "nekoliko točaka neslaganja". Dodala je da nije istina da Trump favorizira jednu stranu u ratu u Ukrajini. "Predsjednik Donald Trump je optimističan da se može postići dogovor o okončanju rata", rekla je Karoline Leavitt za Fox News.

8:00 - A dok traju pregovori, Rusija je žestoko napala Kijev i druge ukrajinske gradove, ciljajući kritičnu infrastrukturu i stambene četvrti dronovima Shahed i balističkim raketama Kinzhal. Ukrajinsko ministarstvo energetike opisalo je ruski noćni napad kao "masovni kombinirani napad... na objekte energetske infrastrukture". Najmanje šest osoba u Kijevu je poginulo, a devet ih je ozlijeđeno, izvijestio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Ukupni broj žrtava i šteta još se istražuju. Tijekom noći, Zrakoplovstvo je objavilo raketnu prijetnju diljem zemlje nakon što su snimljeni bombarderi MiG-31 kako polijeću s ruskih zračnih luka. Satima kasnije, dok su hitne službe još uvijek gasile požare i tražile žrtve noćnog napada, lansiranje ruskih MiG-31 pokrenulo je još jednu uzbunu od balističkih raketa. Glasne eksplozije su prvo prijavljene u Kijevu oko 1:00 ujutro po lokalnom vremenu, a zatim su se više puta čule tijekom sljedećeg sata, prema novinarima Kyiv Independenta na terenu. Vlasti su upozorile na prijetnju balističkim projektilima u Kijevu i rekle da u gradu djeluje protuzračna obrana. U Pečerskom okrugu oštećeno je i zapaljeno nekoliko višekatnih stambenih zgrada, rekao je Kličko. Ranije su novinari Kyiv Independenta izvijestili o aktivnosti dronova u susjedstvu.