Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA DRAGANA BAGIĆA

Od vala polarizacije nitko nije imao koristi, a štetu će imati Hrvatska

storyeditor/2025-12-04/PXL_301125_142700745.jpg
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Dragan Bagić
16.12.2025.
u 16:56

Za dobar dio hrvatske desnice javna je sfera i dalje ‘jugoslavenska’ i ‘komunistička’, iza čega se krije neprihvaćanje pluralizmu u društvu

Punih šest mjeseci Hrvatska je u “opasnom stanju” zbog porasta političkih napetosti uslijed nove runde manifestacija identitetskog rascjepa. Prema intenzitetu napetosti vratili smo se desetak godina unazad, u period između 2013. i 2015. godine. Glavna sličnost leži u tome da je došlo do mobilizacije stranačke i izvanstranačke desnice, koja se osjeća ugroženo i marginalizirano od onoga što oni percipiraju dominantnim društvenim i kulturnim poretkom. U to vrijeme taj je osjećaj bio ojačan činjenicom da je ključne poluge vlasti držao SDP, u liku premijera Zorana Milanovića i predsjednika Ive Josipovića.

Ključne riječi
antifašizam fašizam analiza

Komentara 7

Pogledaj Sve
1V
1vecernji
18:01 16.12.2025.

Stvarno ne stajete sa podcjenjivanjem i pisanjem izmišljotina. Otpor a ne polarizaciju izazivaju tzv. kulturna događanja gdje se npr. U Benkovcu izvodi predstava u kojoj se Hrvate poziva na toleranciju. Pa nisu Hrvati otjerali nikoga, nego su otjerani odnosno žrtve su progona. Otpor izaziva korištenje A. Dedića i V. Bukovca u ne znam čemu, valjda kulturnoj jedinstvenosti Hrvata i Srba, što se prezentira kod tzv. događaja u organizaciji raznih srpskih kulturnoh društva. Koliko ih samo ima... Otpor izazivaju oni koji govore o jedinstvenosti jezika prostora i sl., a ne polarizaciju. To prikazati kao nešto što potiču neuki ljudi, kao i prikazivati Thompsona i njegove slušatelje neobrazovanima ili još gore zatupjelima, je stvarno već previše puta napisano. Nađi si drugi posao.

RU
Rugboj
17:43 16.12.2025.

Očito je da u Hrvatskoj postoje skupine koje bi htjele prebaciti stanje iz Srbije samo je problem što u Hrvatskoj ne postoji fašizam a nema ni ustasa pa sama Benčić ne izjavila srušiti će no vladu dakle zna se od kuda dolaze planovi .

NH
Nebinarni hadezeovac
17:36 16.12.2025.

Korist će imati isfrustrirani i iskompleksirani likovi koji vlastitim sugrađanima zabranjuju uživanje u glazbi i koncertima. Zar to nije dovoljno?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!