Od vala polarizacije nitko nije imao koristi, a štetu će imati Hrvatska

Punih šest mjeseci Hrvatska je u “opasnom stanju” zbog porasta političkih napetosti uslijed nove runde manifestacija identitetskog rascjepa. Prema intenzitetu napetosti vratili smo se desetak godina unazad, u period između 2013. i 2015. godine. Glavna sličnost leži u tome da je došlo do mobilizacije stranačke i izvanstranačke desnice, koja se osjeća ugroženo i marginalizirano od onoga što oni percipiraju dominantnim društvenim i kulturnim poretkom. U to vrijeme taj je osjećaj bio ojačan činjenicom da je ključne poluge vlasti držao SDP, u liku premijera Zorana Milanovića i predsjednika Ive Josipovića.