Objavljeni transkripti navodnog dogovaranja Moskve i Washingtona za mir: 'Evo što ja mislim da bi bilo izvanredno...'

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, navodno je prošlog mjeseca vodio telefonski razgovor s jednim od najbližih suradnika Vladimira Putina, a tema je bila mogućnost zajedničkog oblikovanja mirovne inicijative za okončanje rata u Ukrajini – modelirane prema prijedlogu od 20 točaka za Gazu. Barem tako piše Bloomberg, koji donosi dijelove razgovora. U njima je čak sugerirano da ruski predsjednik takvu ideju osobno predstavi Trumpu.

Razgovor je trajao svega pet minuta, a održan je 14. listopada. Witkoff je tada Putinovu vanjskopolitičkom savjetniku Juriju Ušakovu poručio da bi bilo korisno organizirati izravan kontakt između dvojice čelnika prije dolaska ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington, koristeći model za Gazu kao predložak za ukrajinski kontekst. "Pripremili smo Trumpov plan od 20 točaka za mir i mislim da možemo napraviti nešto slično i s vama", izjavio je Witkoff, prema transkriptu razgovora koji je objavio Bloomberg. U Kremlju još nnisu komentirali navode, dok u Bije,oj kući navode kako oni samo dokazuju da Witkoff gotovo svaki dan razgovara s dužnosnicima i u KIjevi i u Kremlju kako bi se postigao mir.

Bloomberg navodi da ovaj razgovor otkriva djelić šire strategije koju američki izaslanik razvija u komunikaciji s Rusijom, ali i prve konture opsežnog mirovnog dokumenta u 28 točaka, koji je Washington nedavno predstavio kao mogući temelj za pregovore. Putin je naknadno izjavio da američki prijedlog može poslužiti kao početna osnova za razgovore, potvrdivši kako je Moskva zaprimila dokument, ali i dodao da o sadržaju još nije vođena detaljna rasprava.

Tijekom telefonskog razgovora Witkoff je Ušakovu naglasio da "duboko poštuje Putina" te kako je, prema njegovu mišljenju, Rusija "oduvijek željela mirovni sporazum". Predložio je i da predsjednik Rusije prije susreta sa Zelenskim nazove Trumpa i čestita mu na dogovoru o Gazi, uz poruku da Moskva podupire inicijative za stabilizaciju prilika, naglašavajući da Trumpa vidi kao političara sklonog miru.

"Evo što mislim da bi bilo izvanredno. Možda bi (Putin) mogao reći Trumpu: Znate, Steve i Jurij razgovarali su o vrlo sličnom mirovnom planu i to bi moglo pokrenuti stvari, mi smo otvoreni za takve inicijative", poručio je Witkoff Ušakovu. Ušakov mu je, prema objavljenoj snimci, odgovorio da će Putin "čestitati" te dodao da je "Trump doista čovjek mira".

Samo dva dana kasnije, na zahtjev Moskve, Trump i Putin doista su razgovarali. Bivši američki predsjednik opisao je taj kontakt kao "vrlo produktivan" te najavio namjeru da se s ruskim predsjednikom sastane u Budimpešti, premda do sastanka još nije došlo. Nakon telefonskog kontakta Witkoff se u Miamiju susreo i s još jednim Putinovim savjetnikom, Kirilom Dmitrijevim.

Prema Bloombergu, Dmitrijev i Ušakov 29. listopada ponovno su razgovarali o tome koliko daleko Moskva može ići u svojim zahtjevima u sklopu mirovne inicijative. Razmatrane su različite opcije, a dvojac je nastojao usuglasiti strategiju kako bi Rusija mogla američkoj strani iznijeti "maksimalne" zahtjeve, uz bojazan da bi Washington mogao pogrešno protumačiti njihove prijedloge i time otežati pregovore.

Bloomberg također navodi da su se tijekom razgovora Witkoff i Ušakov dotaknuli osjetljive teme teritorijalnih ustupaka. "Znam što je potrebno za mirovni sporazum – Donjeck i možda neka razmjena teritorija", rekao je Witkoff, napomenuvši kako će mu Trump dati dovoljno slobode i prostora da postigne dogovor. "U redu, zvuči dobro", zaključio je Ušakov.