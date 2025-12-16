Naši Portali
BMW-OM PO GROBLJU

VIDEO Evo tko je osoba koja je razbjesnila Šibenčane, policija otkrila detalje

Facebook/screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
16.12.2025.
u 17:15

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu, 13. prosinca, u 13:45 sati na gradskom groblju „Kvanj” u Šibeniku osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka.

Snimka s gradskog groblja u Šibeniku, koja se proširila društvenim mrežama zgrozila je javnost. Na videu se vidi kako vozač osobnog automobila prolazi iznimno uskim stazama između nadgrobnih spomenika, ondje gdje, prema riječima svjedoka, ne prolaze ni mrtvačka kolica. Iz gradske tvrtke Čempres poručuju kako su se susretali s raznim neprimjerenim ponašanjima, no ovaj slučaj smatraju posebno zabrinjavajućim. Vozilo se, ističu, kretalo prostorima koji nisu predviđeni za promet, uz rizik od oštećenja grobnih mjesta i spomenika.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu, 13. prosinca, u 13:45 sati na gradskom groblju „Kvanj” u Šibeniku osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka upravljao 79-godišnji hrvatski državljanin. Tijekom vožnje nije došlo do materijalne štete, a zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču je izrečena novčana kazna, javljaju iz PU šibensko-kninske.

neprimjereno ponašanje vožnja automobilom gradsko groblje Šibenik

Avatar rubinet
rubinet
17:57 16.12.2025.

Koliko puno godina , a toliko malo mudrosti .

Dako1
18:14 16.12.2025.

Zanima me kako bi on reagirao da netko oskrnavi, pa makar i na ovaj način, posljednje počivalište njegovih najmilijih. "Naši" ljudi kada odu u dijasporu izgube svaki osjećaj pripadnosti odakle su potekli, jer voze dobra "kola", dobije se "status" u udruzi Hrvata u dijaspori određenog grada, pa smo mi niža klasa, a oni se mogu vozikati preko naših mrtvih. Govorim iz vlastitog iskustva, gdje je nastala panika za šamponom za kosu, jer je donešen iz sj. Amerike. Onaj koji mi koristimo sigurno nije dobar... I što je iz manje sredine (zaseoka) otišao, to je veći gospodin.

puran
18:08 16.12.2025.

Zašto ne piše koliko je platio, kako bi znali i ostali koji bi se odlučili na vožnju po groblju.

