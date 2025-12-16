VIDEO Evo tko je osoba koja je razbjesnila Šibenčane, policija otkrila detalje

Snimka s gradskog groblja u Šibeniku, koja se proširila društvenim mrežama zgrozila je javnost. Na videu se vidi kako vozač osobnog automobila prolazi iznimno uskim stazama između nadgrobnih spomenika, ondje gdje, prema riječima svjedoka, ne prolaze ni mrtvačka kolica. Iz gradske tvrtke Čempres poručuju kako su se susretali s raznim neprimjerenim ponašanjima, no ovaj slučaj smatraju posebno zabrinjavajućim. Vozilo se, ističu, kretalo prostorima koji nisu predviđeni za promet, uz rizik od oštećenja grobnih mjesta i spomenika.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu, 13. prosinca, u 13:45 sati na gradskom groblju „Kvanj” u Šibeniku osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka upravljao 79-godišnji hrvatski državljanin. Tijekom vožnje nije došlo do materijalne štete, a zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču je izrečena novčana kazna, javljaju iz PU šibensko-kninske.