Trump se bori za jači pritisak vode u tuševima: 'Moram stajati 15 minuta da se namočim'

Globalni trgovinski rat nije bio dovoljan da u srijedu odvrati Donalda Trumpa od ispunjenja jednog od njegovih dugogodišnjih prioriteta, a to je promjena savezne definicije "tuš-glave", poteza za koji Bijela kuća tvrdi da će "okončati rat Obame i Bidena protiv pritiska vode". Trump se godinama žalio na nedovoljan pritisak vode u američkim tuševima, umivaonicima i toaletima te je za taj problem okrivio savezne standarde štednje vode, prenosi The Guardian. Zato je jučer potpisao još jednu novu izvršnu uredbu kojom pokušava riješiti taj problem. "U mom slučaju, volim uzeti lijep tuš kako bih se pobrinuo za svoju prekrasnu kosu", rekao je Trump dok je potpisivao izvršnu uredbu, za koju Bijela kuća kaže da će se primjenjivati na više kućanskih uređaja, uključujući toalete i umivaonike. "Moram stajati pod tušem 15 minuta dok se ne namočim. Voda kaplje kap, kap, kap. To je smiješno", objasnio je. "Obnavljanjem slobode tuširanja, predsjednik Trump ispunjava svoje obećanje da će ukinuti nepotrebne regulacije i staviti Amerikance na prvo mjesto", navela je Bijela kuća u priopćenju o uredbi.

Neki stručnjaci za kućanske uređaje primijetili su kako je Trumpova stalna opsesija pritiskom vode u SAD-u zanimljiva. "Bilo je vrlo upečatljivo da je u memorandumu Bijele kuće istaknuto kako su toaleti i tuš-glave predsjednički prioritet. To je zaista bilo nešto", rekao je Andrew deLaski, izvršni direktor projekta za osviještenost o standardima kućanskih uređaja, za Guardian. "Ali mislim da su zabrinutosti Donalda Trumpa pomalo zastarjele, iskreno rečeno", dodao je. Trumpovi komentari u srijedu odražavali su izjave koje je već mnogo puta ponavljao. Tvrdio je 2019. da "ljudi ispiru WC 10, 15 puta, umjesto jednom" zbog nedovoljnog pritiska vode. "Kad uđete u te nove kuće s tuševima, voda kaplje polako, polako", rekao je 2023.

Tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, Trump je ukinuo strože standarde energetske učinkovitosti za žarulje, opet ističući izbor potrošača kao razlog za promjenu. Tada je Xavier Becerra, tadašnji glavni državni odvjetnik Kalifornije, to nazvao "još jednim tupavim potezom koji će trošiti energiju na štetu ljudi i planeta". Prva Trumpova administracija također je uvela rupe u propisima za manje učinkovite uređaje poput perilica posuđa i tuševa, poteze koje je kasnije ukinuo Joe Biden. "Biden je poništio taj napredak i ratovi za tuševe su se nastavili", navela je Bijela kuća u srijedu, tvrdeći da će nova Trumpova izvršna uredba "učiniti američke tuševe ponovno sjajnima".