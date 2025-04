Evo zašto je Trump tako brzo odustao od carina: 'Počeli su cviliti, malo se bojati'

Predsjednik Donald Trump je svojom naglom odlukom da najavi tromjesečnu pauzu u primjeni nove carinske politike otkrio da je prag njegove političke izdržljivosti - jedan tjedan. "Počeli su cviliti, malo se bojati", rekao je Trump na sve veću kritiku koja je zadnjih dana stizala prema Bijeloj kući, prenosi CNN. Čak i za predsjednika poznatog po čestim promjenama stajališta, objava o pauzi u dugo najavljivanim recipročnim carinama zapanjujući je zaokret u planu za koji se samo dan ranije činilo da ga u potpunosti podržava. To je došlo usred svjedočenja njegovog trgovinskog predstavnika na Capitol Hillu o prednostima carina, što sugerira da je i njega iznenadila vijest o pauzi. Trump je prošli tjedan inzistirao da se njegove politike nikada neće promijeniti, čak ni nakon pritiska od strane republikanskih kolega, poslovnih lidera pa i bliskih prijatelja. Međutim, do srijede je postalo jasno da kampanja da se Trumpa nagovori na promjenu kursa neće prestati. Također je postalo očito, nakon oštrog pada na tržištu američkih državnih obveznica, utočištu za investitore, da bi ekonomske posljedice njegove strategije mogle biti katastrofalne i gore nego što su njegovi savjetnici predviđali.

Rastuća zabrinutost unutar Ministarstva financija zbog zbivanja na tržištu obveznica bila je ključni faktor u Trumpovoj odluci da zaustavi svoj “recipročni” carinski režim, prema riječima tri osobe upoznate s tim pitanjem. Ministar financija Scott Bessent iznio je te zabrinutosti Trumpu u srijedu na sastanku koji je prethodio objavi o pauzi, naglašavajući stavove koje su s njim već podijelili dužnosnici Bijele kuće o ubrzanom rasprodaji američkih državnih obveznica istog jutra. Trump u srijedu ujutro, dok je objavljivao na društvenim mrežama o burzi, još nije donio odluku o pauzi uvođenja novih carina, rekli su dvoje upućenih. No kasnije tog poslijepodneva priznao je da pomno prati nemire na tržištu obveznica. "Tržište obveznica je vrlo nezgodno, pratio sam ga", rekao je Trump novinarima. "Tržište obveznica je trenutno prekrasno. Ali da, sinoć sam vidio da su se ljudi počeli malo tresti". Dok je sjedio u Ovalnom uredu i kucao objavu o pauzi, s njim su bila dvojica savjetnika koji su postali suprotstavljeni glasovi u debati o carinama, Bessent i ministar trgovine Howard Lutnick.

"Nismo imali odvjetnike ni ništa, jednostavno smo to napisali. Napisali smo to iz srca, zar ne? Bilo je napisano iz srca, i mislim da je dobro napisano također, ali je bilo iz srca", rekao je Trump kasnije, opisujući proces koji je više bio vođen impulsima nego strategijom. I dok je Trump barem privremeno umirio tržišta, također je otvorio nova pitanja sugerirajući da bi mogao izuzeti neke američke tvrtke od carina, rekavši da će takve odluke donositi “instinktivno.” Trump je pokušao proslaviti svoj potez kao pobjedu, iako se radilo o jednom od njegovih najvećih političkih povlačenja, željan da preuzme zasluge za dobitke na burz, a bez spominjanja rekordnih, milijardu dolara teških gubitaka u prethodnom tjednu. "To je najveći rast u povijesti burze. To je prilično dobro", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. "Ako ovako nastavite, vratit ćete se tamo gdje ste bili prije četiri tjedna". Trump povlačenje nije otkrio ni mnogim vlastitim suradnicima, mnogi su za to saznali istovremeno kao i javnost, putem objave. "Izgleda kao da vam je šef upravo izmaknuo tlo pod nogama i pauzirao carine", rekao je demokratski zastupnik Steven Horsford iz Nevade američkom trgovinskom predstavniku Jamiesonu Greeru tijekom saslušanja koje je bilo u tijeku kada je Trump objavio svoju odluku. Greer do tada nije ponudio ni najmanju naznaku da će doći do takve promjene.

Bessent i drugi dužnosnici inzistirali su da odluka o pauzi novih carina za sve države osim Kine nije povlačenje, no umjesto toga, predstavili su to kao dio Trumpove majstorske strategije da natjera države na pregovore. "Trebalo je velike hrabrosti, velike hrabrosti da izdrži do ovog trenutka", rekao je Bessent, koji je prošlog vikenda otputovao u Palm Beach na duži razgovor s Trumpom o krajnjem cilju carina. No iako su njegovi savjetnici pažljivo birali riječi, predsjednik je priznao da su sve veća kritika, rastuća zabrinutost i gubici na tržištu doprinijeli njegovoj iznenadnoj odluci. U televizijskom intervjuu u srijedu, Bessent je umanjio zabrinutost, nazivajući situaciju “neugodnom, ali normalnom”. "To je bila predsjednikova strategija. On i ja smo dugo razgovarali u nedjelju, i to je bio njegov plan od samog početka", rekao je Bessent u srijedu. Trump je, međutim, priznao da je pomno pratio tržišta, nazvavši njihov nedavni učinak “sumornim.”