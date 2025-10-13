Trump oštro zaprijetio Putinu: "Ako ne okončaš rat..."

"Ako se ovaj rat ne završi, poslat ću im Tomahawke", izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Rekao je kako ga je ukrajinski kolega Volodimir Zelenski, tijekom telefonskog razgovora u subotu, zatražio dugometne rakete, piše Guardian. Istaknuo je kako bi njihova isporuka bila novi korak agresije. "Žele li (ruske snage) da Tomahawci lete u njihovom smjeru? Mislim da ne" te je dodao kako bi njihovim slanjem zaprijetio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da okonča svoju invaziju.

Američki predsjednik od kolovoza, nakon neuspješnog sastanka između njega i Putina na Aljasci, razmatra mogućnost isporuke dugometnih projektila Kijevu. Ruski predsjednik je već ranije upozoravao da bi isporuka tih raketa Ukrajini značajno pogoršala odnose između Washingtona i Moskve. Trump je prošlog tjedna rekao kako je "donekle donio odluku" o slanju Tomahawka, preko europskih NATO saveznica, Ukrajini. Nakon razgovora s Trumpom, Zelenski je za Fox News izjavio kako se radi na tome da američki predsjednik odobri slanje projektila Kijevu. "Naravno, računamo na takve odluke, ali vidjet ćemo". Najavljeno je i kako će visoka ukrajinska delegacija ovaj tjedan posjetiti Sjedinjene Države.

Moskva, s druge strane, izražava "krajnju zabrinutost" zbog mogućnosti isporuke krstarećih projektila. "Sada je vrlo dramatičan trenutak jer tenzije eskaliraju sa svih strana", rekao je glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov za ruske medije, a prenosi Guardian. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, Putinov bliski saveznik, izjavio je kako sumnja da će SAD isporučiti Tomahawk rakete. "Mislim da se u tom pogledu moramo smiriti. Naš prijatelj Donald... ponekad zauzme oštriji pristup, a zatim, njegova taktika je popustiti malo i povući se. Stoga to ne bismo smjeli shvatiti doslovno, kao da će sutra poletjeti", rekao je Lukašenko državnim ruskim medijima.

Rusija je jučer napala ukrajinsku elektroenergetsku mrežu kako bi onesposobila njihovu energetsku infrastrukturu prije zime. Guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnik rekao je da su dva zaposlenika najveće ukrajinske privatne energetske kompanije DTEK ranjena u ruskim napadima na trafostanicu. Ministarstvo energetike Ukrajine izvijestilo je da je ova infrastruktura bila meta i u regijama Donjeck, Odesa i Černigiv. Zelenski je na platformi X napisao "Rusija nastavlja svoj zračni teror nad našim gradovima i zajednicama, pojačavajući napade na našu energetsku infrastrukturu", dodavši da je Moskva prošlog tjedna lansirala preko "3.100 dronova, 92 projektila i oko 1.360 kliznih bombi".

U svojoj objavi istaknuo je da je imao produktivan telefonski razgovor s američkim kolegom u kojem su razgovarali o "jačanju ukrajinske protuzračne obrane, otpornosti i sposobnosti dugog dometa". Također su razgovarali i o energetskom sektoru. Ovaj razgovor uslijedio je nakon njihovog subotnjeg razgovora. Zelenski je izvijestio da ukrajinska protuofenziva ostvaruje napredak u južnoj regiji Zaporižja, kao i u regiji Donjeck, koja je žarište sukoba.