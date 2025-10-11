Naši Portali
'POZITIVNO I PRODUKTIVNO'

Zelenski razgovarao s Trumpom: 'Ako je zaustavio rat u Gazi, može i u Ukrajini'

11.10.2025.
u 16:25

Zelenski je rekao da su dogovorene konkretne mjere za jačanje ukrajinske protuzračne obrane

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tema razgovora bili su ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu te američki diplomatski napori za postizanje mira na Bliskom istoku, piše Kyiv Independent. Razgovor je uslijedio dan nakon velikog ruskog raketnog i dron napada koji je izazvao nestanke struje u Kijevu i brojnim regijama.

„Informirao sam predsjednika Trumpa o situaciji s napadima na naš energetski sustav i zahvaljujem mu na spremnosti da nas podrži“, poručio je Zelenski na platformi X, dodavši da je razgovor bio „vrlo pozitivan i produktivan“.

Bijela kuća još nije izdala službeno priopćenje o razgovoru.

Zelenski je rekao da su dogovorene konkretne mjere za jačanje ukrajinske protuzračne obrane. Podsjetimo, prošlog mjeseca administracija Donalda Trumpa odobrila je prvi paket vojne pomoći Ukrajini u okviru NATO-ovog programa PURL, uključujući streljivo za sustav Patriot — ključan za obranu od ruskih balističkih projektila.

Ukrajinski predsjednik pohvalio je i Trumpovu ulogu u postizanju primirja između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze. „Ako je moguće zaustaviti rat u jednoj regiji, onda je moguće i zaustaviti ruski rat“, poručio je, pozvavši Moskvu na ozbiljan diplomatski dijalog.

Trump je više puta najavljivao da želi brzo posredovati u mirovnim pregovorima između Kijeva i Moskve, no konkretni pomaci izostaju, dok Rusija nastavlja s napadima i odbija prekid vatre.

Zelenski i Trump posljednji put su se osobno sastali 23. rujna u New Yorku, tijekom Opće skupštine UN-a. Tada je Trump iznenadio izjavom da Ukrajina može osloboditi cijeli svoj teritorij.

Dan prije razgovora s Trumpom, Zelenski je također razgovarao s europskim liderima — njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, britanskim premijerom Keirom Starmerom i finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom.

