MOĆNO ORUŽJE

Hoće li Ukrajina dobiti ubojite rakete? Oglasio se Trump: 'Ako se ovaj rat ne riješi...'

FILE PHOTO: A Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) is launched from the guided missile cruiser USS Cape St. Georg..
Foto: Ho New/REUTERS
1/5
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
13.10.2025.
u 06:42

Zelenski je ranije rekao da će Ukrajina koristiti rakete Tomahawk samo u vojne svrhe i neće napadati civile u Rusiji, ako ih SAD isporuči

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao povećati pritisak na Rusiju i pomoći u okončanju rata. U razgovoru s novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One na putu za Bliski istok kasno u nedjelju, Trump je rekao da će o tome razgovarati s Moskvom i pitati: "Žele li oni (Rusija) da Tomahawci idu prema njima”? "Ne mislim", odgovorio je. Trump je dodao da bi ruskim dužnosnicima mogao reći : "Ako se ovaj rat ne riješi, poslat ću im Tomahawke".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više je puta posljednjih tjedana tražio rakete Tomahawk. Njihov maksimalni domet od 2500 kilometara omogućio bi Ukrajini da pogodi ciljeve poput rafinerija nafte čak i u azijskom dijelu Rusije. Trump je Tomahawk opisao kao "nevjerojatno" i "vrlo ofenzivno" oružje te dodao: "I iskreno, Rusiji to ne treba". Rekao je da planira razgovarati o tom pitanju s Moskvom i da je obavijestio i Zelenskog. Iako je takvu isporuku nazvao "novim korakom agresije", Trump je rekao da vrijedi pokrenuti tu mogućnost jer želi da rat završi.

Prije nego što je Trump dao te izjave, Zelenski je rekao da su on i američki predsjednik u telefonskom razgovoru razgovarali o sustavima protuzračne obrane Patriot i Tomahawcima. Zelenski je na Telegramu napisao da je Rusija zabrinuta zbog potencijalne američke isporuke Tomahawka te da bi takav pritisak mogao pomoći u postizanju mira. Nije potvrdio jesu li dogovoreni ikakvi konkretni koraci.

Zelenski je ranije rekao da će Ukrajina koristiti rakete Tomahawk samo u vojne svrhe i neće napadati civile u Rusiji, ako ih SAD isporuči. "Nikada nismo napali njihove civile. To je velika razlika između Ukrajine i Rusije", rekao je ukrajinski čelnik u emisiji Fox Newsa.
tomahawk rat u Ukrajini Donald Trump

Anti rašist
Anti rašist
07:36 13.10.2025.

ajmo trump! Znaš što je Reagan govorio o rusima!? Isporuči tomahawke i pošalji zločince u pakao!

KE
Keramičar
07:41 13.10.2025.

Ukrajina će uskoro dobiti tomahawk, bitno je samo da se riješi tehnologija lansiranja jer trenutno Ukrajina nema lansere za njih

Avatar Joja
Joja
07:35 13.10.2025.

Na kraju ce narandzasti postat naj bolji predsjednik posle Clintona

