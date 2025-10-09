Trump preko Erdoğana pojačava pritisak na Hamas, ali mora pritisnuti i Netanyahua

Pregovori u egipatskom Sharm el-Sheikhu o Gazi ušli su u treći dan bez “bijelog dima” i bez naznaka konkretnog napretka. Dok izaslanstva Hamasa i Izraela nastavljaju razgovore u egipatskom ljetovalištu, sve je jasnije da se odlučujući trenuci približavaju, bilo kroz dogovor u idućim danima, ili kroz novi zastoj koji bi mogao dodatno zakomplicirati ionako kritičnu situaciju.

Prekršena obećanja

Raspoređivanje novih pojačanja u pregovaračke timove i snažna želja američkog predsjednika Donalda Trumpa, autora predloženog mirovnog plana, upućuju na to da Washington želi ubrzano postići konkretan rezultat. Trump je ranije kazao da bi prva faza trebala biti zaključena u roku od 72 sata, kao što je tjedan dana prije dao Hamasu rok od tri do četiri dana.

Ključne teme su povlačenje izraelskih snaga i raspored puštanja talaca i zatvorenika. Trump je izjavio da “postoji ozbiljna prilika za napredak”, dok je glasnogovornik Hamasa Fawzi Barhoum poručio da Hamas zahtijeva jasno povezivanje svake faze oslobađanja izraelskih talaca s fazama potpunog povlačenja izraelskih trupa iz Pojasa Gaze. Naglasio je da puštanje posljednjeg taoca mora koincidirati s konačnim izraelskim povlačenjem, uz međunarodna jamstva za trajni prekid vatre. Hamas, prema Barhoumu, nastoji postići sveobuhvatan sporazum koji bi zajamčio potpuno primirje, povlačenje izraelskih snaga, ulazak humanitarne pomoći i povratak raseljenih. Voditelj Hamasove delegacije, Khalil al-Hayya, optužio je Izrael za kršenje prethodnih obećanja o zaustavljanju rata te pozvao međunarodnu zajednicu i samog Trumpa da osiguraju stvarna jamstva za trajni prekid agresije. Kazao je da je Hamas spreman na dogovor kojim bi se oslobodili svi izraelski taoci – živi i mrtvi – u zamjenu za palestinske zatvorenike.

Al-Hayya je podsjetio da izraelska okupacija i dalje traje, a ubijanja i prekidi humanitarne pomoći, osobito na sjeveru Gaze, ne prestaju. Dodao je da je Izrael već prekršio prvi sporazum iz studenoga 2023., obnovivši rat dok su pregovori bili u tijeku. “Netanyahu nikada nije održao svoje obećanja”, rekao je Al-Hayya, naglašavajući da Hamas pregovara “ozbiljno i odgovorno u ime naroda koji već dvije godine trpi rat, gubitke i progon”.

Jedna od ključnih spornih točaka odnosi se na identitet palestinskih zatvorenika. Dok plan spominje “zatvorenike” bez dodatnog pojašnjenja, Hamas zahtijeva predaju tijela dvojice braće Sinwar, te vodećih palestinskih vođa poput Marwana Barghoutija, Abdullaha Barghoutija, Ahmeda Saadata i Hassana Salameha. Hamas inzistira da se oslobađanje temelji na dva kriterija, duljini boravka u zatvoru i dobi zatvorenika. Izraelska vlada zasad odbija te zahtjeve, nudeći puštanje 250 zatvorenika osuđenih na doživotni zatvor, ali bez visokih političkih funkcija. Uz to, Hamas želi čvrsto povezati dvije faze sporazuma: potpuno povlačenje izraelskih trupa prije puštanja posljednjeg izraelskog taoca. Izrael, međutim, inzistira na provedbi prve faze – povratku talaca – prije svake rasprave o vojnom povlačenju.

Izraelski list Israel Hayom objavio je da je premijer Benjamin Netanyahu izjavio kako u vladi “vlada oprezni optimizam” u vezi s tehničkim pregovorima te da je izraelski prioritet povratak talaca u prvoj fazi sporazuma. Ipak, izraelski analitičari izražavaju sumnju u Netanyahuovu iskrenost. Amos Harel iz Haaretza upozorava da bi premijer mogao opstruirati plan ako mu se pruži prilika, a slično smatra i politički komentator Raviv Drucker s Kanala 13. Oporbeni čelnik Avigdor Lieberman izjavio je za izraelski radio da se zemlja suočava s “razdobljem velikih izazova” te da će Trumpova odlučnost biti presudna.

“Sve ovisi o tome koliko će Trump pritisnuti Hamas preko Turske i arapskih zemalja, ali i koliko će izravno pritisnuti Netanyahua. Nadamo se pozitivnim vijestima iz Sharm el-Sheikha”, poručio je Lieberman. U međuvremenu su se pregovorima pridružile delegacije Katara, SAD-a i Turske, s ciljem postizanja dogovora o oslobađanju talaca i implementaciji američkog plana koji predviđa 20 točaka. U Egipat su stigli katarski premijer i ministar vanjskih poslova šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Trumpov zet i savjetnik Jared Kushner, posebni izaslanik Steve Witkoff te šef turske obavještajne službe Ibrahim Kalin.

Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi poručio je da je pozvao američkog predsjednika da prisustvuje potpisivanju sporazuma o Gazi ako bude postignut, istaknuvši da Egipat ostaje ključan akter u rješavanju palestinskog pitanja i da Trump treba “nastaviti podržavati mir”. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan otkrio je da ga je Trump osobno zamolio da “uvjeri Hamas” u prihvaćanje plana, dodajući da je pokret “spreman za mir i pregovore” te “ispred Izraela u spremnosti na kompromis”.

Nerazmjerni napadi

U pozadini pregovora pojavljuju se i politički potresi u Europi. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da su ona i dvojica ministara – obrane Guido Crosetto i vanjskih poslova Antonio Tajani – prijavljeni Međunarodnom kaznenom sudu zbog navodnog sudioništva “u genocidu” povezano s izraelskom ofenzivom u Gazi. Meloni je za talijansku televiziju RAI rekla da ne zna tko ih je prijavio, ali da je “zapanjena optužbom”, tvrdeći da Italija nije odobrila nove isporuke oružja Izraelu nakon 7. listopada. Istodobno, diljem Italije održavaju se masovni prosvjedi protiv izraelskih operacija u Gazi, dok se Melonina vlada, tradicionalno pristaša Izraela, pokušava distancirati od “nerazmjernih” napada, bez prekida diplomatskih ili trgovinskih odnosa. U međuvremenu, Gaza proživljava humanitarnu katastrofu nezabilježenu od Drugog svjetskog rata. Prema podacima UN-a, devet od deset stanovnika – gotovo 1,9 milijuna ljudi, napustilo je svoje domove.