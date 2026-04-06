Profesor Vlatko Cvrtila inspirirao je i odgojio generacije znanstvenika

"Dragi Vlatko, ostavio si neizbrisiv trag na našem Fakultetu i u našim životima. Pamtit ćemo te po tvojoj kolegijalnosti, stručnosti, toplini i dobroti. Inspirirao si i odgojio generacije mladih znanstvenika i studenata Fakulteta." Tako su se na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) oprostili od svog kolege prof. dr. Vlatka Cvrtile, jednog od vodećih stručnjaka za geopolitiku i sigurnost, koji je iznenada preminuo u 61. godini.

Vlatko Cvrtila je na FPZG-u diplomirao, magistrirao i doktorirao, a od 2008. do 2010. bio je i dekan tog fakulteta. Prešao je 2013. na Sveučilište VERN, gdje je bio izabran za prvog rektora. Nakon trećeg mandata 2025. nastavio je raditi kao profesor. Generacije studenata pamte ga kao vrsnog profesora i mentora koji je uvijek nalazio vremena i strpljenja za njih. "Odličan analitičar, brz i elokventan, a tako dostupan studentima za savjet i podršku", navela je jedna bivša studentica.

Savjetovao predsjednike

Na Sveučilištu VERN ističu da će ga studenti pamtiti po "iznimnoj pozitivnoj energiji i poticanju kreativnog, kritičkog i analitičkog načina razmišljanja te golemom znanju koje im je sa strašću prenosio". Njegov kolega s FPZG-a prof. dr. Dejan Jović napisao je kako je s velikim respektom slušao njegove analize, uvijek zasnovane na golemom znanju i iskustvu, na čitanju bez predrasuda i navijanja, uvijek izrečene ili napisane na stručan i jasan način. "Ovo je velik gubitak za sve nas politologe, za cijelu našu misleću zajednicu", istaknuo je. Prof. dr. Cvrtila objavio je više stručnih radova i analiza. Rado se odazivao zamolbama novinara za komentare, intervjue i gostovanja u emisijama. Bio je i savjetnik za obranu predsjednika Stjepana Mesića od 2005. do 2008., savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade Jadranke Kosor od 2009. do 2011. te član Vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

"S tugom sam primio vijest o preranom odlasku profesora Vlatka Cvrtile, uvaženog hrvatskog stručnjaka za sigurnost i međunarodne odnose. Generacije studenata kojima je predavao pamtit će ga kao predanog profesora i mentora, a šira javnost kao istaknutog analitičara čiji su stručni uvidi pridonosili boljem razumijevanju složenih međunarodnih odnosa i ključnih svjetskih zbivanja, osobito u razdobljima kriza i globalnih izazova", istaknuo je predsjednik Vlade Andrej Plenković u izrazu sućuti obitelji, prijateljima i kolegama.

Izniman akademski trag

Uz izniman doprinos akademskoj zajednici, Cvrtila je svoje je znanje, iskustvo i stručnost stavio na raspolaganje i državi, surađujući s Uredom predsjednika Republike, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, osobito u procesima važnima za nacionalnu sigurnost i euroatlantske integracije, dodao je Plenković. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković naglasio je u izrazu sućuti da je V. Cvrtila kao rektor, dekan, sveučilišni profesor i stručnjak za međunarodne odnose i geopolitiku ostavio važan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici, a dao je, dodao je, i velik doprinos boljem razumijevanju složenih međunarodnih okolnosti analizama vanjskopolitičkih i sigurnosnih pitanja.