PROLJETNA OFENZIVA

Veliki pomak na fronti: Ukrajina vratila stotine kilometara teritorija

Commemoration service marking the fourth anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine, in East Anglia
Foto: Chris Radburn/REUTERS
1/5
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
06.04.2026.
u 12:15

Vojni analitičari tvrde da ukrajinski protunapadi na jugoistoku zemlje pomažu poremetiti ruske napore oko Pokrovska u istočnoj Donjeckoj oblasti, ali i općenitu rusku proljetnu ofenzivu uzduž preko 1200 kilometara bojišnice

Ukrajina je vratila kontrolu nad 480 četvornih kilometara teritorija u jugoistočnim i istočnim dijelovima bojišnice od kraja siječnja, rekao je čelnik njene vojske Oleksandr Sirski, dodajući da Rusija nastavlja s proljetnom ofenzivom. Posjetivši bojišnicu, Sirski je rekao da je Ukrajina vratila kontrolu nad osam mjesta u Dnjipropetrovskoj oblasti na istoku i četiri mjesta u jugoistočnoj Zaporiškoj oblasti.

Unatoč ukrajinskim uspjesima, ruske snage nastavljaju s proljetnom ofenzivom, kazao je. "Ruske snage ne napuštaju svoje planove za daljnjim ofenzivnim operacijama te reorganiziraju dostupne snage i opremu", kazao je Sirski na komunikacijskoj platformi Telegram kasno u nedjelju. "Usprkos značajnim gubicima ljudstva i vojne opreme, napadači namjeravaju zauzeti dodatan ukrajinski teritorij i uspostaviti 'tampon zonu' u Dnjipropetrovskoj oblasti", dodao je.

Ukrajinski vojnici drže obrambene položaje, rekao je. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine. Vojni analitičari tvrde da ukrajinski protunapadi na jugoistoku zemlje pomažu poremetiti ruske napore oko Pokrovska u istočnoj Donjeckoj oblasti, ali i općenitu rusku proljetnu ofenzivu uzduž preko 1200 kilometara bojišnice.

"Ukrajinski protunapadi u smjerovima Huljajpole i Oleksandrivka nastavljaju ruskom vojnom zapovjedništvu zadavati dileme za koje se čini da pretjerano rastegnute ruske snage teško na njih pronalaze odgovor", kazao je vošingtonski think tank Institute for Study of War u svom dnevnom izvješću u ponedjeljak. Ruski vojnici su nastavili napredovati u istočnoj Donjeckoj oblasti, sjeverno od ključnog logističkog čvorišta Pokrovska, citirali su ruski državni mediji rusko ministarstvo obrane prošlog tjedna.

Bitka za Pokrovsk je trajala od sredine 2024. usred pokušaja Rusije da učvrsti svoju kontrolu nad Donjeckom oblasti. Sirski je rekao da je također posjetio područje Pokrovska i da je naredio slanje dodatnog streljiva i drugih potrepština kako bi se ojačale tamošnje ukrajinske snage. Dok su diplomatski napori za okončanje rata zastali, Ukrajina je također pojačala svoje dalekometne napade na rusku naftnu infrastrukturu. Ukrajinske snage su tijekom protekla dva tjedna gađale ruske luke na Baltičkom moru i naftnu infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski bojište Rusija Ukrajina

DIRIGENT DIGITALNOG DOBA

Od malog startupa i vizije osobnih računala, do spektakularne korporativne transformacije, oblaka i carstva umjetne inteligencije

Jedna vizija dvojice prijatelja bila je kamen temeljac današnjeg giganta Microsofta. "Gradnju" tvrtke Bill Gates i Paul Allen započeli su u travnju 1975. godine, s misijom da računalo postane sustanar u domu svake obitelji. Pola stoljeća kasnije tvrtka ne samo da je ostvarila tu ambicioznu viziju dvojice tinejdžera, nego je postala moćan, tehnološki div koji drži dirigentsku palicu digitalnog doba.

