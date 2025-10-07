I danas jedni žaluju, drugi slave

Na kraju dana u kojem se obilježava druga godišnjica terorističkog masakra 7. listopada 2023. imamo dvije paralelne slike rascijepljenog svijeta: jednu koja komemorira, tuguje za ubijenima i na (u drugim okolnostima) najveseliji židovski blagdan Sukot moli za povratak preživjelih talaca, i drugu koja otvoreno slavi taj dan – i to vrlo javno. Stranica Palestiniansloveisraelis na Instagramu, koja se opisuje kao „Peaceful Israeli Palestinians and Palestini“ (miroljubivi izraelski Palestinci i Palestinci) podijelila je objavu koja prikazuje prizore slavlja u Gazi uoči obljetnice pokolja.

The Jerusalem Post prenio je izjavu kojom teroristička organizacija Hamas obilježava dvogodišnjicu napada uz video umjetne inteligencije koji prikazuje Yahyu Sinwara i snimke terorističkog napada uz napomene o „slavnom danu“: U videu slave teroriste kao "heroje" koji se bore u "obranu svoje religije i domovine".

Baš ovaj dan izabrali su propalestinski prosvjednici na britanskim sveučilišnim kampusima za prosvjede podrške Palestini koji danas imaju posve drugo značenje nego na druge dane, piše SkyNews. Britanski premijer i ministrica obrazovanja pozvali su javnost da danas ne prosvjeduje, a premijer Keir Starmer izjavio je prethodno The Timesu da planirane demonstracije pokazuju nedostatak poštovanja te da su neki prethodni skupovi iskorišteni kao izgovor za napad na britanske Židove.

- Apsolutno sam jasan da ako postoje prosvjedi ili proslave ove vrste, mislim da to krši postojeće zakone. Ne trebaju nam novi zakoni, potrebni su nam postojeći zakoni. Policija i sveučilišta moraju biti jako strogi po tom pitanju – izjavila je ministrica obrazovanja u sjeni Laura Trott za Sky.

Državna tajnica za obrazovanje Bridget Phillipson pozvala je one koji planiraju prosvjedovati da pokažu pristojnost i humanost kada odlučuju hoće li to učiniti, s obzirom na golemu bol koju mnogi ljudi u židovskoj zajednici osjećaju 7. listopada. U Melbourneu u Australiji na obljetnicu pokolja na billboardima su osvanuli grafiti “Glory to Hamas” i parole poput “Oct 7, do it again”. Vandali su na plakatu, postavljenom na uglu Brunswick Streeta i Alexandra Parade u Fitzroyu, pored palestinske zastave napisali "slava Hamasu", piše BBC. Australski je premijer Anthony Albanese poruku nazvao "odvratnim" činom i "terorističkom propagandom" i rekao da će australska savezna policija pronaći počinitelje. Antiizraelske skupine održavale su prosvjede u svim većim gradovima i sveučilištima

u SAD-u, Kanadi i Australiji. Skupovi koji su veličali najgori masakr Židova od Holokausta održani su u New Yorku, Torontu, na kampusu Sveučilišta Stanford u Kaliforniji… U Australiji je grupa pod nazivom Stand for Palestine organizirala događaj "slava našim mučenicima" u predgrađu Sydneya:

Islamic extremists in Sydney are holding a public celebration to mark the second anniversary of the October 7 massacre. pic.twitter.com/qFbEnuhpGW — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) October 7, 2025

Skup je osudio Chris Minns, premijer savezne države Novi Južni Wales.

- Užasan tajming, šokantno neosjetljivo - upozorio je Minns te dodao da razumiju da postoji zabrinutost za nevine palestinske civile u Gazi, ali učiniti „to“ 7. listopada izgleda kao veličanje postupka Hamasovih terorista.

Istodobno, osim u Izraelu, a druge strane Atlantika, širom Sjedinjenih Američkih Država održavali su se i komemorativni događaji. U sinagogama Ahavat Shalom i Hram Judea u New Yorku komemoracije su održane u ponedjeljak, prvi dan Sukota, a UJA-Federacija (United Jewish Appeal) u New Yorku održala ju je u nedjelju navečer s obiteljima talaca i drugim žrtvama. U Kanadi je Federacija UJA iz Toronta imala komemoraciju u nedjelju. U Južnoafričkoj Republici, u Johannesburgu, Južnoafrička cionistička federacija održat će glazbenu komemoraciju žrtvama uz nastup bivšeg taoca Agama Bergera na violini 16. listopada. Druge zajednice, poput one u Argentini, održale su rane komemoracije. U Berlinu su slike talaca i ubijenih danas postavljene na više od 1000 praznih stolica ispred Brandenburških vrata. Instalaciju na Pariškome trgu postavila je Njemačka židovska studentska unija. Konzervativni članovi britanskog parlamenta održali su minutu šutnje kako bi obilježili dvije godine masakra.

No ni hrvatski mediji nisu imuni od u najmanju ruku neobičnih naziva emisija kojima obilježavaju ovaj dan tako da je N1 specijalnu emisiju posvećena obljetnici nazvao: „Dvije godine od krvave invazije na Gazu“, dok u Facebook objavi piše „N1 povodom obljetnice koja je pokrenula novi val nasilja… Dvije godine invazije na Gazu“, a Index.hr također objavljuje: „Gotovo dvije godine nakon početka rata u Gazi, svijet je zgrožen…“

Golem je to kontrast između poklona žrtvama i selektivne glorifikacije. U objavama propalestinskih i palestinskih aktivista 7. listopada interpretiran je kao “dan ponosa”, “dan otpora” uz grafike, slogane i video isječke koji slave djelovanje Hamasa. Takve objave ne govore o patnji, nego o mržnji.

Govoreći o “oslobađanju”, preskaču razliku između legitimiteta otpora i kolektivne kazne. Mnogi negiraju masakr i kažu da veliki pokolj nikada nije postojao, da su žrtve izmišljene ili da su njihova stradanja sekundarna u odnosu na dugotrajnu patnju Palestinaca. Negiraju i silovanja, dekapitacije i paljenja beba u pećnici, mučenja. Žrtve se stavljaju u poziciju da su njihova svjedočanstva prepušteni opravdanjima, cenzuri ili ignoranciji.

Na ovaj se način instrumentalizira nasilje: ne mora se javno reći “slavimo ubojstva” — dovoljno je da se simboli, slogani i slike koriste u pravcu koji šalje poruku da je napad opravdan ili “uravnotežen”.

Što se uistinu dogodilo 7. listopada? Tu je Instagram objava Israel War Rooma, sastavljena od videa koje su objavili hamasovci:

Neidentificirana žena uhvaćena je kako vandalizira spomenik škarama u Muswell Hillu, sjevernom Londonu, reže žute vrpce u spomen na taoce u Gazi, prije nego što su je prolaznici upozorili: