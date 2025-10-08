Hamas traži oslobođenje Barghoutija, odgovornog za tri teroristička napada, atentatora Sa'adata, Salameha osuđenog za smrt 46 Izraelaca…

Dok traju pregovori o puštanju preostalih živih talaca koje su teroristi Hamasa oteli 7. listopada 2023. i preuzimanju tijela ubijenih, izraelski mediji prenose informacije o tome tko bi u zamjenu za njihove žive i mrtve trebao biti oslobođen iz izraelskih zatvora. Među imenima koja spominje The Times of Israel kapitalac je palestinski terorist, vodeći član Fataha Marwan Barghouti koji služi pet doživotnih kazni zbog sudjelovanja u planiranju tri teroristička napada tijekom Druge intifade kad je ubijeno pet Izraelaca. U zatvoru je više od 23 godine, no i dalje ga mnogi smatraju vođom, možda i jedinim sposobnim ujediniti Palestince.

Barghouti je daleko popularniji od predsjednika PA Mahmouda Abbasa, a aktivističku je karijeru započeo kao tinejdžer. Proveo je četiri godine u zatvoru jer se s 15 godina pridružio Fatahu koji je Izrael tada zabranio te je nakon puštanja na slobodu nastavio studirati povijest i politologiju. Napredovao je u hijerarhiji i na kraju postao glavni tajnik Fataha na okupiranoj Zapadnoj obali i član Palestinskog zakonodavnog vijeća, parlamenta PA. Ima reputaciju karizmatičnog političara koji je bio sposoban surađivati ​​s raznim palestinskim frakcijama. Izrael mu je godinama zabranjivao ulazak u Ramallah, gdje je odrastao, a vratio se tek 1994. nakon Sporazuma iz Osla.

Tu je i Ahmad Sa'adat, vođa marksističko-lenjinističke Narodne fronte za oslobođenje Palestine (PFLP), koji je 2008. osuđen na 30 godina zatvora zbog planiranja atentata na izraelskog ministra turizma Rehavama Ze'evija 2001. Smatra se utjecajnim u palestinskom društvu, a Izrael ga je odbio pustiti u razmjeni zatvorenika Gilada Shalita. Nakon pobjede Hamasa na izborima 2006. Saadat je zarobljen i zatvoren.

Među „asovima“ čije puštanje zahtijeva Hamas prema njihovim je izvorima i Ibrahim Hamed, koji je osuđen na 45 doživotnih kazni zbog organiziranja ubojstava brojnih Izraelaca kao zapovjednik Hamasa na Zapadnoj obali tijekom Druge intifade, Abbas al-Sayed, koji stoji iza bombaškog napada na hotel Park u Netanji 2002. u kojem je ubijeno 39 Izraelaca te Hamasov Hassan Salameh koji odslužuje 48 doživotnih kazni zbog planiranja više samoubilačkih bombaških napada. Salameh, vojni zapovjednik Hamasa koji se obučavao u Libanonu pod Hezbollahom i iranskom Revolucionarnom gardom, nakon atentata na Hamasova proizvođača bombi Yahyu Ayyasha 1996. godine, orkestrirao je niz osvetničkih napada u kojima su ubijeni deseci Izraelaca. Zarobljen je u Hebronu u svibnju 1996. i osuđen za ubojstvo 46 Izraelaca.

Usto, traži se i oslobađanje terorista iz Hamasove elitne skupine Nukhba – upravo onih koji su sudjelovali u invaziji i masakru 7. listopada. Prema informacijama koje prenose brojni mediji teroristička skupina tvrdi da neće odustati od traženja oslobađanja ovih i drugih terorista s doživotnom kaznom, čak i pod cijenu propasti sporazuma. No dok izvori bliski izraelskoj Vladi daju do znanja da bi Izrael bio voljan pustiti ranije osuđene teroriste, teško da će pristati na oslobađanje onih koji su sudjelovali u masakru 7. listopada.

Kako bi spasio svoje građane Izrael je u prošlosti oslobodio neke od najozloglašenijih terorista, uključujući osnivača Hamasa, šeika Ahmeda Yassina, koji je dva puta pušten na slobodu u sklopu razmjena. Prvi put 1985. pušten je sa 1150 drugih sigurnosnih zatvorenika u zamjenu za tri zarobljena vojnika IDF-a. Kasnije je ponovno uhićen i opet pušten na slobodu 1997. u zamjenu za dva časnika Mossada zarobljena u Jordanu dok su pokušavali ubiti vođu Hamasa Khaleda Meshaala.

Izraelski ministar poljoprivrede Avi Dichter, koji je bio ravnatelj obavještajne agencije Shin Bet, komentirao je kako je Yassina dvaput zatvorio i na kraju je i ubijen u napadu helikoptera IAF-a 2004. godine. Prema jednoj od ključnih klauzula Trumpova prijedloga, Hamas mora osloboditi svih 48 talaca, i žive i mrtve, u roku od 72 sata, dok bi se IDF istodobno povukao na takozvanu "žutu liniju". Međutim, dužnosnici Hamasa ne pristaju na oslobađanje svih zarobljenika prije potpunog izraelskog povlačenja. Izrael trenutačno drži 117 palestinskih zatvorenika u dobi od 60 i više godina, uključujući 13 koji služe doživotne kazne.

Wall Street Journal je izvijestio da Hamas traži i povrat tijela dvojice svojih ubijenih vođa u Gazi, braće Yahye i Muhammada Sinwara. Upravo je Yahya Sinwar bio arhitekt masakra 7. listopada 2023. kojim je započeo rat, a kad je ubijen naslijedio ga je brat. Dok s jedne strane kritičari Izraelu spočitavaju da na jednog ubijenog Izraelca ubija tisuće Palestinaca, istodobno za oslobađanje jednog živog ili mrtvog Izraelca Izrael pušta stotine pa i tisuće terorista, često odgovornih za smrt brojnih njihovih građana.

U razmjeni 1. veljače 2025. oslobodili su već 183 palestinska zatvorenika, među njima 18 osuđenih na doživotne kazne za terorističke napade. Od toga ih je 111 uhapsio u Gazi nakon 7. listopada, ostali su bili iz Zapadne obale i drugih područja. U drugoj velikoj razmjeni 15. veljače 2025. oslobodio je 369 palestinskih zatvorenika, od kojih 36 služi doživotne kazne za terorizam, a krajem veljače više od 600 palestinskih zatvorenika, od kojih je više od 100 osuđeno na smrt ili doživotne kazne.