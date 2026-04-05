Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEIZVJESNI DANI

Što će se dogodti u srijedu u 2 ujutro? Izraelci čekaju 'zeleno svjetlo' SAD-a za napade

Iran Launched the Kheibar Missile at Israel - Tehran
SalamPix/ABACA/ABACA
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.04.2026.
u 22:40

Wall Street Journal je u subotu izvijestio da su Trumpovi pomoćnici savjetovali da su elektrane i mostovi legitimni vojni ciljevi jer bi napadi na njih mogli osakatiti nuklearni program zemlje.

Izraelski dužnosnici rekli su da su Izraelske obrambene snage (IDF) spremne "proširiti svoj niz ciljeva" pokretanjem zračnih napada na iranska energetska postrojenja. Rekli su da čekaju "zeleno svjetlo" od SAD-a za napade, za koje predviđaju da bi se mogli dogoditi u nadolazećim danima. Wall Street Journal je u subotu izvijestio da su Trumpovi pomoćnici savjetovali da su elektrane i mostovi legitimni vojni ciljevi jer bi napadi na njih mogli osakatiti nuklearni program zemlje. Iran je u subotu navečer uzvratio udarac američkom predsjedniku, prijeteći da će cijeli Bliski istok pretvoriti u "močvaru" u koju će SAD "potonuti". U međuvremenu, SAD su bile uključene u složenu misiju potrage i spašavanja za nestalim članom posade borbenog zrakoplova oborenog u Iranu, što bi moglo zakomplicirati bilo kakvu eskalaciju. Senator Lindsey Graham, rekao je da predsjednik razmatra "masovnu vojnu operaciju". "Ako Iranu i drugima do sada nije jasno što predsjednik Trump misli ozbiljno, onda ne znam kada će ikada biti“, rekao je. Međutim, nije bilo jasno jesu li prijetnje bile dio pregovaračkog trika, budući da su pregovori o okončanju rata trebali ponovno započeti ovog tjedna, piše Telegraph.

Trump je zaprijetio da će ciljati kritičnu iransku infrastrukturu ako se ključna brodska ruta ne ponovno otvori do kraja njegovih rokova. Rekao je da će utorak biti "dan elektrane i dan mosta, sve u jednom". 'Otvorite taj j***** tjesnac, vi luđaci, ili ćete živjeti u paklu – SAMO GLEDAJTE!', poručio je američki predsjednik putem platforme Truth Social. Iz Bijele kuće time se signaliziraju mogući planovi za napade na ključne ciljeve, iako se rokovi za otvaranje tjesnaca stalno pomiču, uz Trumpovu tvrdnju da će se prolaz „prirodno otvoriti”. 

Međutim, također je sugerirao da postoji "dobra šansa" da Iran postigne dogovor do sutra, rekavši za Fox News da Teheran "sada pregovara". Trump je također objavio na društvenim mrežama poruku, naizgled pojašnjavajući rok koji je Iran postavio za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je: "Utorak, 20 sati po istočnom vremenu!" ( 2 sata u srijedu po našem vremenu).

U subotu navečer, bombarderi B1 viđeni su kako polijeću iz baza RAF-a prvi put nakon otprilike tjedan dana, dok su se navodno i stealth projektili premještali na Bliski istok. Ruski radnici započeli su evakuaciju iranske nuklearne elektrane i povratak u Moskvu nakon što su izraelske bombe u subotu pogodile perimetar elektrane. Trump je zaprijetio da će uništiti kritičnu infrastrukturu u Iranu, poput mostova i elektrana, te bombardirati zemlju "natrag u kameno doba" ako režim ne ispuni njegove uvjete za prekid vatre. Predložio je plan od 15 točaka koji bi od Teherana zahtijevao da se odrekne svojih nuklearnih postrojenja, ograniči razvoj oružja i prestane financirati milicije u regiji.

Jedan od njegovih šefova za komunikacije je rekao da Trump "radi bez prestanka u Bijeloj kući i Ovalnom uredu". Dok je Trumpova administracija pojačavala svoje prijetnje, britanski dužnosnici su u utorak najavili vojnu konferenciju na kojoj će se raspravljati o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Konferencija bi "pretvorila diplomatski konsenzus" o potpunom ponovnom otvaranju plovnog puta u "praktično vojno planiranje i procijenila kako učiniti tjesnac pristupačnim i sigurnim nakon prestanka neprijateljstava", rekli su dužnosnici. To slijedi nakon sastanka 40 zemalja pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva u petak, na kojem je Teheranu nastojano pokazati da ga je njegova odluka o zatvaranju tjesnaca, kroz koji prolazi 20 posto globalnih pošiljki nafte, ostavila diplomatski izoliranim. U subotu su na jugu Irana u tijeku frenetični napori spašavanja drugog od dvojice zrakoplovaca oborenih u petak u zrakoplovu F-15.

Izraelski borbeni zrakoplovi napali su u subotu energetsku infrastrukturu u Iranu, pogodivši petrokemijska postrojenja i izazvavši evakuaciju u nuklearnoj elektrani. Iranska agencija za atomsku energiju izjavila je da je u napadu na nuklearni objekt Bushehr ubijen zaštitar i oštećena pomoćna zgrada, dodajući da je to četvrti put da je objekt meta napada. Ruski radnici počeli su evakuirati tvornicu pripremajući se za moguće daljnje napade.  Teheran je u noći s petka na petak bio izložen nekim od najtežih bombardiranja u ratu do sada. Benjamin Netanyahu je u subotu navečer rekao: „Nakon što smo uništili 70 posto njihove sposobnosti proizvodnje čelika, koji se koristi kao sirovina za oružje koje se koristi protiv nas, danas smo napali njihove petrokemijske tvornice.“ Huti pobunjenici u Jemenu, koje podržava Iran, ispalili su u subotu projektil na Izrael, nakon što su objavili da su se pridružili ratu i zaprijetili zatvaranjem Crvenog mora za pomorski promet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je tijekom telefonskog razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom da je rat doveo do "geostrateške blokade". "Predsjednik Erdogan rekao je da je proces započet intervencijom protiv Irana doveo do geostrateške blokade te da međunarodna zajednica mora udvostručiti napore kako bi okončala ovaj rat", navodi se u priopćenju njegova ureda.
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Iran Donald Trump

Komentara 33

Pogledaj Sve
ZV
zvonimirkraljic98
23:24 05.04.2026.

Trump samo radi što je uvijek radio. Blefira, zastrašuje i ucjenjuje. Cijeli život je tako proživio.

Tombstone
Tombstone
22:48 05.04.2026.

"Stealth projektili"???? Novinarka pise o necemu o cemu nema pojma?

Uzdanica hbz
Uzdanica hbz
01:42 06.04.2026.

dan kao i svaki drugi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Održana vježba vojske Srbije
Video sadržaj
56
ZAŠTITA PLINOVODA

Orban diže vojsku, cure detalji o eksplozivu. Šef srpske sigurnosne agencije: Proizveden je u SAD-u

Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!