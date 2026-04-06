VLADA USVOJILA ODREDBU

Objavljene nove cijene goriva

Zagreb: Male benzinske pumpe
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
06.04.2026.
u 12:46

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je nove uredbe kojima nastavlja provoditi mjere usmjerene na ublažavanje rasta cijena goriva. U fokusu Vladine politike i dalje ostaje osiguravanje priuštivosti energenata za građane i gospodarstvo, ali i očuvanje stabilnosti opskrbe u kontekstu globalnih nestabilnosti i energetskih kriza.

U tom je okviru donesena Uredba kojom se produljuje mjera snižavanja trošarina na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo. Ova mjera primjenjivat će se u daljnjem dvotjednom razdoblju, od 7. do 20. travnja 2026. godine, čime Vlada nastavlja aktivno intervenirati u formiranje cijena goriva.

Istodobno je donesena i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Prema toj uredbi, najviše cijene određuju se prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, uz ograničene premije. Premija za benzinsko gorivo iznosi 0,1545 eura po litri, za dizelsko gorivo 0,1045 eura po litri, a za plavi dizel 0,0436 eura po litri. Za ukapljeni naftni plin (UNP) premija iznosi 0,8737 eura po kilogramu za boce te 0,4116 eura po kilogramu za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

· 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)

· 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)

· 1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)

· 1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)

· 2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Foto: Vlada RH

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

· 1,76 EUR/l za benzinsko gorivo

· 2,06 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,42 EUR/l za plavi dizel

· 2,09 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,79 EUR/kg za UNP za boce

Avatar USA
USA
14:10 06.04.2026.

Vidim po minusima da je internet mladez HDZ-a od jutra aktivna u obrani neobranjivog. Drzava odnosno vlada nikom nije dala nista jer danas i poluintelekti mogu u google upisati: “koliko posto drzava uzima od cijene litre goriva” i ups papa to je 50% daleko vise nego sto od iste litre zaradi distributer. Dakle za one koji ne razumiju drzava nista ne daje vec se odrekla (kao da je drzava zasebno bice) odredjenog postotka dobiti ako se i toga odrekla, jer novinari nikad ne pitaju kolika je cijena s kojom distributer ide prema van pa da se prema tome izracuna dobit drzave. Ako je 50% onda na litri dizela zaradi 0,90 centi, a prije povecanja je zaradila 0,67 centi. Neznamo da li se odrice razlike u povecane cijene barela ili prisiljava distributere da podjele ravnomjerno povecanje. Uz to cijena je skocila odmah iako su rezervari distributera bili ouni sto znaci da je stavila novu cijenu i za naftu kupljenu po staroj cijeni.

AN
anton1
13:23 06.04.2026.

Auto na struju lokalno, na more vlakom i šta fali. Zatvaraj pumpe, gorivo samo seljacima i vojsci. Milicija i žandari na konje i bacikle!

AL
alojzvodic
12:56 06.04.2026.

Nema razloga, osim pljačke, za povećanje cijena dizela. Unatoč manipulaciji cijenama, u Kini, koja je pogođena posljedicama rata u Zaljevu, cijena je ostala na razini od prije početka sukoba. Istina, problem imaju zemlje koje su podržale agresiju na Iran.

