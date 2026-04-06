Objavljene nove cijene goriva

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je nove uredbe kojima nastavlja provoditi mjere usmjerene na ublažavanje rasta cijena goriva. U fokusu Vladine politike i dalje ostaje osiguravanje priuštivosti energenata za građane i gospodarstvo, ali i očuvanje stabilnosti opskrbe u kontekstu globalnih nestabilnosti i energetskih kriza.

U tom je okviru donesena Uredba kojom se produljuje mjera snižavanja trošarina na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo. Ova mjera primjenjivat će se u daljnjem dvotjednom razdoblju, od 7. do 20. travnja 2026. godine, čime Vlada nastavlja aktivno intervenirati u formiranje cijena goriva.

Istodobno je donesena i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Prema toj uredbi, najviše cijene određuju se prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, uz ograničene premije. Premija za benzinsko gorivo iznosi 0,1545 eura po litri, za dizelsko gorivo 0,1045 eura po litri, a za plavi dizel 0,0436 eura po litri. Za ukapljeni naftni plin (UNP) premija iznosi 0,8737 eura po kilogramu za boce te 0,4116 eura po kilogramu za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

· 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)

· 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)

· 1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)

· 1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)

· 2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

· 1,76 EUR/l za benzinsko gorivo

· 2,06 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,42 EUR/l za plavi dizel

· 2,09 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,79 EUR/kg za UNP za boce