UNUTARNJI RAT U SAD-U

Trumpov rat protiv ‘unutarnjeg neprijatelja’

Autor
Denis Romac
08.10.2025.
u 12:30

Američki predsjednik raspoređuje Nacionalnu gardu i prijeti uvođenjem izvanrednog stanja u gradovima u kojima su na vlasti demokrati, i to po zakonu o pobuni iz 1807. godine

Zaoštrava se udar Donalda Trumpa na same temelje američke demokracije. U trenutku kada blokada rada američke administracije zbog sukoba republikanaca i demokrata ulazi u drugi tjedan, predsjednik Trump prijeti demokratima raspoređivanjem Nacionalne garde i uvođenjem izvanrednog stanja u gradovima u kojima su na vlasti demokrati, i to po zakonu o pobuni iz 1807. godine, koji mu omogućava upotrebu vojne sile u slučaju pobune protiv savezne vlasti. Trump je svoju prijetnju već ostvario, šaljući Nacionalnu gardu u pojedine savezne države i gradove, i to unatoč sudskim zabranama, što mnogi smatraju dokazom da Trump svjesno prekoračuje svoje ovlasti i pokušava iskoristiti nasilje za dodatnu uzurpaciju vlasti. Hina javlja da je više od dvije tisuće pripadnika Nacionalne garde u ovom je trenutku raspoređeno u nekoliko američkih gradova, što je najviše u povijesti.

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Kato
Kato
13:18 08.10.2025.

Treba ih i u Zagreb poslat.

BR
Brnjonjo
13:32 08.10.2025.

Pod hitno ih u ZG spremit.

MP
marinko.przolica
13:32 08.10.2025.

Dajte nemojte izmišljat. Antifa napada federalne objekte i osoblje ICE i DHS. Lokalna policija ne radi ništa kako bi to spriječila po nalogu lokalnih gradonačelnika i guvernera. Slijedom toga Trump angažira odgovarajuće federalne snage. Isto je napravio i u Washingtonu i sad je to grad bez nasilja i uz minimalni kriminal. Trump ovaj put sigurno neće dozvoliti "uglavnom mirne prosvjede" sa 19 mrtvih i preko 2 miliijarde dolara štete...

