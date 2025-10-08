Zaoštrava se udar Donalda Trumpa na same temelje američke demokracije. U trenutku kada blokada rada američke administracije zbog sukoba republikanaca i demokrata ulazi u drugi tjedan, predsjednik Trump prijeti demokratima raspoređivanjem Nacionalne garde i uvođenjem izvanrednog stanja u gradovima u kojima su na vlasti demokrati, i to po zakonu o pobuni iz 1807. godine, koji mu omogućava upotrebu vojne sile u slučaju pobune protiv savezne vlasti. Trump je svoju prijetnju već ostvario, šaljući Nacionalnu gardu u pojedine savezne države i gradove, i to unatoč sudskim zabranama, što mnogi smatraju dokazom da Trump svjesno prekoračuje svoje ovlasti i pokušava iskoristiti nasilje za dodatnu uzurpaciju vlasti. Hina javlja da je više od dvije tisuće pripadnika Nacionalne garde u ovom je trenutku raspoređeno u nekoliko američkih gradova, što je najviše u povijesti.
Trumpov rat protiv ‘unutarnjeg neprijatelja’
Američki predsjednik raspoređuje Nacionalnu gardu i prijeti uvođenjem izvanrednog stanja u gradovima u kojima su na vlasti demokrati, i to po zakonu o pobuni iz 1807. godine
Pod hitno ih u ZG spremit.
Dajte nemojte izmišljat. Antifa napada federalne objekte i osoblje ICE i DHS. Lokalna policija ne radi ništa kako bi to spriječila po nalogu lokalnih gradonačelnika i guvernera. Slijedom toga Trump angažira odgovarajuće federalne snage. Isto je napravio i u Washingtonu i sad je to grad bez nasilja i uz minimalni kriminal. Trump ovaj put sigurno neće dozvoliti "uglavnom mirne prosvjede" sa 19 mrtvih i preko 2 miliijarde dolara štete...
Treba ih i u Zagreb poslat.