Trumpov rat protiv ‘unutarnjeg neprijatelja’

Zaoštrava se udar Donalda Trumpa na same temelje američke demokracije. U trenutku kada blokada rada američke administracije zbog sukoba republikanaca i demokrata ulazi u drugi tjedan, predsjednik Trump prijeti demokratima raspoređivanjem Nacionalne garde i uvođenjem izvanrednog stanja u gradovima u kojima su na vlasti demokrati, i to po zakonu o pobuni iz 1807. godine, koji mu omogućava upotrebu vojne sile u slučaju pobune protiv savezne vlasti. Trump je svoju prijetnju već ostvario, šaljući Nacionalnu gardu u pojedine savezne države i gradove, i to unatoč sudskim zabranama, što mnogi smatraju dokazom da Trump svjesno prekoračuje svoje ovlasti i pokušava iskoristiti nasilje za dodatnu uzurpaciju vlasti. Hina javlja da je više od dvije tisuće pripadnika Nacionalne garde u ovom je trenutku raspoređeno u nekoliko američkih gradova, što je najviše u povijesti.