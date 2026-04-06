UŽAS

Rusi dronovima napali Odesu: Među ubijenima majka i dvogodišnja kći

Zrinka Treščec/Hina
06.04.2026.
u 14:09

Pogođene su stambene zgrade, energetska infrastruktura i dječji vrtić, dodali su ukrajinski dužnosnici.

Rusija je u noći na ponedjeljak izvela napad bespilotnim letjelicama na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, pri čemu su poginule 30-godišnja majka, njezina dvogodišnja kći i još jedna žena, a oštećene su stambene zgrade i energetska infrastruktura, rekao je regionalni guverner. "Tijekom noći Odesa se našla pod još jednim teškim napadom neprijatelja", objavio je Oleh Kiper, guverner Odeške oblasti, na aplikaciji Telegram, dodajući da je 16 osoba ozlijeđeno, uključujući trudnicu i dvoje male djece.

Pogođene su stambene zgrade, energetska infrastruktura i dječji vrtić, dodali su ukrajinski dužnosnici. Oko 16.700 kućanstava u nekoliko odeških okruga ostalo je bez struje, priopćila je energetska tvrtka DTEK, uz napomenu da je šteta velika i da će popravci potrajati. Snimke televizije Reuters prikazuju spasioce i vatrogasce kako raščišćavaju ruševine na jednom od mjesta napada — stambenoj zgradi kojoj je teško oštećen središnji dio.

"Dva drona pogodila su našu kuću — jedan u krov, a drugi u središnji dio. Stubište nam se potpuno urušilo i blokiralo izlaz", rekao je za Reuters 21-godišnji Danilo koji živi u toj zgradi. Dok rat ulazi u petu godinu, Moskva je pojačala napade na Odesu, ključno logističko središte u južnoj Ukrajini i najveću luku u zemlji, preko koje ide većina ukrajinskih žitarica i ostalog pomorskog izvoza.

Predsjednik Volodimir Zelenskij u objavi na društvenoj mreži X naveo je da je Rusija u noćnim napadima na Ukrajinu lansirala 140 dronova te da je također pogodila energetsku infrastrukturu u Černihovskoj, Sumskoj, Harkivskoj i Dnjipropetrovskoj oblasti, ponovivši pritom poziv za slanje dodatnih sustava protuzračne obrane. "Rusija se nema namjeru zaustaviti", upozorio je Zelenskij. "Tijekom proteklog tjedna upotrijebljeno je više od 2800 napadnih dronova, gotovo 1350 vođenih zrakoplovnih bombi i više od 40 projektila različitih tipova."

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Australian Open
DIRIGENT DIGITALNOG DOBA

Od malog startupa i vizije osobnih računala, do spektakularne korporativne transformacije, oblaka i carstva umjetne inteligencije

Jedna vizija dvojice prijatelja bila je kamen temeljac današnjeg giganta Microsofta. “Gradnju” tvrtke Bill Gates i Paul Allen započeli su u travnju 1975. godine, s misijom da računalo postane sustanar u domu svake obitelji. Pola stoljeća kasnije tvrtka ne samo da je ostvarila tu ambicioznu viziju dvojice tinejdžera, nego je postala moćan, tehnološki div koji drži dirigentsku palicu digitalnog doba.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!