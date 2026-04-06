IZ DUBAIJA

'Dobivam samo 70.000 eura dnevno, ali na jedno ne smijem ni pomisliti': Žena milijardera otkrila kako izgleda njezin život

06.04.2026.
u 15:00

Kao utjecajna influencerica, ona redovito dijeli intimne detalje svog raskošnog načina života na TikTok profilu @malaikahraja, pružajući svojim brojnim pratiteljima uvid u to kako izgleda tipičan dan žene u svijetu ekstremnog bogatstva, od glamuroznih večera u najprestižnijim svjetskim restoranima do ekstravagantnih kupnji najnovijih kolekcija dizajnerskih torbi.

Malaikah Raja, poznata kućanica iz Dubaija koja je u braku s milijarderom, nedavno je privukla veliku pozornost javnosti otkrivši da život u neviđenom luksuzu nije uvijek onakav kakvim se čini na prvi pogled. Iako njezina svakodnevica odiše bogatstvom, priznala je da postoje stroga pravila i ograničenja kojih se beziznimno mora pridržavati. Kao utjecajna influencerica, ona redovito dijeli intimne detalje svog raskošnog načina života na TikTok profilu @malaikahraja, pružajući svojim brojnim pratiteljima uvid u to kako izgleda tipičan dan žene u svijetu ekstremnog bogatstva, od glamuroznih večera u najprestižnijim svjetskim restoranima do ekstravagantnih kupnji najnovijih kolekcija dizajnerskih torbi.

Ipak, Malaikah je priznala da njezin način života ima i određene nedostatke.U jednom od svojih viralnih videozapisa, znakovito naslovljenom "Život kućanice u Dubaiju: Prednosti i mane", Malaikah je zabilježila trenutak koji je izazvao lavinu reakcija. Na snimci se vidi kako sjedi na stražnjem sjedalu luksuznog automobila, neposredno uz svog sina koji je u tom trenutku čvrsto spavao.

U jednom trenutku, Malaikah se obratila svom suprugu koji je bio za upravljačem, upitavši ga s dozom nade: "Mogu li sjesti naprijed, molim te?". Međutim, odgovor njezina supruga bio je kratak, jasan i bez prostora za raspravu: "Ne. Tvoj je posao brinuti se o sinu." Vidno pogođena tom odlukom, Malaikah se potom okrenula izravno prema kameri kako bi svojim pratiteljima pojasnila situaciju, ponovivši s određenom sjetom:

"Ne smijem sjediti na suvozačkom mjestu jer je moj primarni zadatak i obveza brinuti se o našem sinu."Komentari ispod videa brzo su se ispunili različitim mišljenjima korisnika TikToka o ovakvom načinu života. Jedan je korisnik napisao: "Važno je da ti on govori što trebaš raditi. Možeš i sama izabrati." Drugi je dodao: "Biram sjediti straga sa svoje dvoje djece, jer što bi se promijenilo da sjedim naprijed? Djeca su važnija." Neki su pak komentirali: "Sjedila bih straga svaki dan samo da imam takav životni stil." Inače, Malaikah Raja privukla je veliku pozornost i kada je otkrila da joj suprug daje impresivan džeparac jer je pod stresom. "Moj muž milijunaš daje mi džeparac od samo 70.000 eura za 24 sata", požalila se tada.

influencerica Tik Tok novac milijarder Dubai kućanica showbiz

MI
miliša
15:42 06.04.2026.

Hvala ti na svemu, ali meni je moja sloboda važnija. Deset eura dnevno kad se sve drugo poplaća - vrh vrhova.

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
16:05 06.04.2026.

Da, da, tam su baš euri! A i ne živiš dugo ako napišeš nešto protiv muža. Samo i samo izmišljotine tu...

Avatar Uzdanica hbz
Uzdanica hbz
15:57 06.04.2026.

Bit će da ti i ne *ereš niti *išaš kroz te zlatne rupe

Zagreb: Marinko Sudac, strastveni kolekcionar avangardne i konceptualne umjetnosti
DAVOR BRUKETA PIŠE ZA VEČERNJI

Kolekcija izgrađena oko precizno usmjerenog interesa za povijesnu avangardu i njezine kasnije odjeke

Danas, kada se njegova kolekcija prepoznaje kao jedno od najvažnijih polazišta za razumijevanje avangardnih i neoavangardnih tokova srednje i istočne Europe, jasno je da je riječ o projektu koji je daleko prerastao okvir privatnog kolekcionarstva i postao relevantna kulturna i istraživačka platforma. Marinko Sudac umjetnike koje smo dugo promatrali prvenstveno u lokalnom okviru uspio je upisati u međunarodni umjetnički kontekst

KATICA MARINOVIĆ

Bračka glazbenica obradila je zaboravljenu pjesmu legendarnog dvojca: 'Poželjela sam da ljudi saznaju za nju'

Povodom izlaska obrade pjesme "Ćer od stareg kalafata" legendarnog autorskog dvojca Runjić/Fiamengo, govori o odrastanju na Braču, ljubavi prema starim dalmatinskim pismama i o tome zašto je upravo tradicija temelj njezina glazbenog izraza. Katica Marinović kaže da je njezin odnos prema glazbi počeo vrlo rano, gotovo prirodno, u obiteljskom okruženju

