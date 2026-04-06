'Dobivam samo 70.000 eura dnevno, ali na jedno ne smijem ni pomisliti': Žena milijardera otkrila kako izgleda njezin život

Malaikah Raja, poznata kućanica iz Dubaija koja je u braku s milijarderom, nedavno je privukla veliku pozornost javnosti otkrivši da život u neviđenom luksuzu nije uvijek onakav kakvim se čini na prvi pogled. Iako njezina svakodnevica odiše bogatstvom, priznala je da postoje stroga pravila i ograničenja kojih se beziznimno mora pridržavati. Kao utjecajna influencerica, ona redovito dijeli intimne detalje svog raskošnog načina života na TikTok profilu @malaikahraja, pružajući svojim brojnim pratiteljima uvid u to kako izgleda tipičan dan žene u svijetu ekstremnog bogatstva, od glamuroznih večera u najprestižnijim svjetskim restoranima do ekstravagantnih kupnji najnovijih kolekcija dizajnerskih torbi.

Ipak, Malaikah je priznala da njezin način života ima i određene nedostatke.U jednom od svojih viralnih videozapisa, znakovito naslovljenom "Život kućanice u Dubaiju: Prednosti i mane", Malaikah je zabilježila trenutak koji je izazvao lavinu reakcija. Na snimci se vidi kako sjedi na stražnjem sjedalu luksuznog automobila, neposredno uz svog sina koji je u tom trenutku čvrsto spavao.

U jednom trenutku, Malaikah se obratila svom suprugu koji je bio za upravljačem, upitavši ga s dozom nade: "Mogu li sjesti naprijed, molim te?". Međutim, odgovor njezina supruga bio je kratak, jasan i bez prostora za raspravu: "Ne. Tvoj je posao brinuti se o sinu." Vidno pogođena tom odlukom, Malaikah se potom okrenula izravno prema kameri kako bi svojim pratiteljima pojasnila situaciju, ponovivši s određenom sjetom:

"Ne smijem sjediti na suvozačkom mjestu jer je moj primarni zadatak i obveza brinuti se o našem sinu."Komentari ispod videa brzo su se ispunili različitim mišljenjima korisnika TikToka o ovakvom načinu života. Jedan je korisnik napisao: "Važno je da ti on govori što trebaš raditi. Možeš i sama izabrati." Drugi je dodao: "Biram sjediti straga sa svoje dvoje djece, jer što bi se promijenilo da sjedim naprijed? Djeca su važnija." Neki su pak komentirali: "Sjedila bih straga svaki dan samo da imam takav životni stil." Inače, Malaikah Raja privukla je veliku pozornost i kada je otkrila da joj suprug daje impresivan džeparac jer je pod stresom. "Moj muž milijunaš daje mi džeparac od samo 70.000 eura za 24 sata", požalila se tada.