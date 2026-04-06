Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CIJENE DIVLJAJU

Najamnine u Njemačkoj izmakle kontroli: U nekim gradovima skočile gotovo 70%

FILE PHOTO: Cranes and a construction site silhouetted against the sun
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
1/2
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
06.04.2026.
u 15:14

Stranka Ljevica je kritizirala 2015. uvedenu mjeru ograničenja stanarina po kojoj se stanovi smiju iznajmljivati samo po 10 posto višoj cijeni od stanarina koje u prosjeku vrijede za određenu četvrt.

Unatoč mjerama protiv podizanja stanarina, cijena najma kvadratnog metra stana u njemačkim gradovima je posljednjih deset godina u prosjeku porasla za 43 posto dok je u gradovima poput Berlina taj porast iznosio 69 posto, proizlazi iz odgovora njemačke vlade na upit zastupnika Bundestaga objavljenog u ponedjeljak.

Stanari koji u njemačkim gradovima trenutno unajmljuju stanove u prosjeku plaćaju 43 posto više nego prije deset godina, a u nekim gradovima poput Berlina ili Leipziga stanarine su porasle za gotovo 70 posto, proizlazi iz odgovora njemačke vlade na upit zastupnice stranke Ljevica Caren Lay.

U Berlinu je kvadratni metar stana za unajmljivanje 2016. u prosjeku stajao 9,02 eura dok je prošle godine prosječna cijena kvadrata u njemačkoj metropoli stajala 15,25 eura. Radi se gradskom prosjeku pri čemu cijene kvadrata u traženijim četvrtima u pravilu premašuju iznos od 20 eura po kvadratnom metru.

Usprkos drastičnom poskupljenju Berlin se ne nalazi na vrhu ljestvice gradova s najvišim cijenama stanovanja.

U Muenchenu je stopa porasta cijena u posljednjih godina s 37 posto relativno niska no cijena kvadrata u bavarskoj metropoli je već 2016. bila vrlo visoka u usporedbi s ostalim njemačkim gradovima. 2025. su se stanovi u Muenchenu u prosjeku izdavali za 21,29 eura po kvadratnom metru.

Iza Muenchena je po visini cijena Frankfurt na Majni s 16,58 te Stuttgart s 16,06 eura najamnine po kvadratnom metru. Stranka Ljevica je kritizirala 2015. uvedenu mjeru ograničenja stanarina po kojoj se stanovi smiju iznajmljivati samo po 10 posto višoj cijeni od stanarina koje u prosjeku vrijede za određenu četvrt.

No s obzirom na to da postoje mnoge iznimke koje dopuštaju izuzeće od ovog pravila, poput stanova koji su namješteni ili se izdaju na određeno vrijeme, mjera ograničenja rasta stanarina je, prema mišljenju stranke Ljevica, neuspješna.
Ključne riječi
rast najamnine Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!