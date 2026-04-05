FOTO Doris Pinčić prvi put objavila fotku kćerkice koju je dobila u drugom braku! Evo kako slave Uskrs

HRT-ova voditeljica Doris Pinčić Guberović (37) na društvenim je mrežama podijelila kako u obiteljskom ozračju obilježava najveći kršćanski blagdan, Uskrs. U toploj i intimnoj atmosferi doma odlučila je s pratiteljima podijeliti djelić blagdanskog ugođaja, a pritom je napravila i rijetku iznimku. Naime, Doris je objavila fotografiju svoje najmlađe kćerkice Divne, koju je dobila u braku sa suprugom Davorom Guberovićem. Fotografiju pogledajte OVDJE. Djevojčica je pozirala u preslatkom uskrsnom izdanju, a prizor je raznježio brojne pratitelje. Uz objavu je voditeljica uputila jednostavnu, ali toplu čestitku: "Sretan Uskrs, dobri ljudi. Uživajte u ovom lijepom danu s najbližima."

Fotografija je ubrzo prikupila mnoštvo reakcija i komentara ispunjenih lijepim željama i komplimentima. "Sretan Uskrs i tebi, ljubavi malena“, "Kako je narasla djevojčica“, "Preslatka je“, "Uživajte u obitelji“, samo su neke od poruka koje su joj uputili pratitelji, očito dirnuti prizorom obiteljske sreće. Podsjetimo, Doris je kćerkicu Divnu rodila 2023. godine, daleko od očiju javnosti, što je u skladu s njezinom odlukom da privatni život zadrži što dalje od medijske pozornosti. Nedugo prije toga, u studenom 2022., udala se za Davora Guberovića.

Iz prvog braka s glazbenikom Borisom Rogoznicom Doris ima još dvoje djece – kćer Gitu i sina Donata. Nakon sedam godina braka, par se razveo 2020. godine, no ostali su u korektnim odnosima te zajedno brinu o dobrobiti svoje djece. Unatoč poslovnim obvezama i životu pod povećalom javnosti, Doris često ističe kako joj je obitelj na prvom mjestu, a blagdani poput Uskrsa prilika su da se u potpunosti posveti najbližima i uživa u jednostavnim, ali najvrjednijim trenucima zajedništva.