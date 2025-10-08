Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
COMEY PRED SUDOM

Bivši šef FBI-ja Comey poručio sudu: 'Nisam kriv!'

FILE PHOTO: Former FBI Director James Comey testifies before Senate Judiciary Committee in Washington
Foto: Handout/REUTERS
1/6
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
08.10.2025.
u 18:26

Trumpovo ministarstvo pravosuđa također istražuje demokratskog senatora Kalifornije Adama Schiffa, ali i stranačkog kolegu Johna Boltona, koji je bio dužnosnik nacionalne sigurnosti u Trumpovom prvom predsjedničkom mandatu.

Bivši direktor FBI-a James Comey izjasnio se u srijedu da nije kriv za kaznene prijave koje ga optužuju za davanje lažnih izjava i ometanje kongresne istrage, izvijestili su američki mediji, u prvom postupku Ministarstva pravosuđa protiv jednog od političkih neprijatelja predsjednika Donalda Trumpa.

Optužbe je podigla Trumpova bivša odvjetnica Lindsey Halligan, koja je prošli mjesec imenovana za državnu odvjetnicu za Istočni okrug Virginije nakon što je Trump otpustio njezina prethodnika zbog njegove nevoljkosti da procesuira Comeyja i državnu odvjetnicu države New York Letitie James. Comey, koji se pojavio na sudu u Alexandriji u Virginiji, optužen je za svjesno davanje lažne izjave kada je tijekom saslušanja 2020. rekao republikanskom senatoru da stoji iza ranijeg iskaza.

Svjedočio je tada da nikoga nije ovlastio da služi kao anonimni izvor medijima o istragama FBI-a. Optužnica tereti Comeyja da je ovlastio zaposlenika FBI-a da otkrije informacije o saveznoj istrazi. U optužnici se ne navodi o kojoj se istrazi radi, ali se čini da se odnosi na demokratkinju Hillary Clinton, Trumpovu suparnicu na izborima 2016. godine. U optužnici nema ni detalja o dokazima protiv Comeyja. Comey se izjasnio da se ne osjeća krivim.

Trump prijeti zatvorom svojim političkim suparnicima još od početka svoje predsjedničke kampanje 2016., no slučaj protiv Comeyja prvi je put da je njegova administracija uspjela dogurati do optužnice velike porote protiv jednog od njih. Trumpovo ministarstvo pravosuđa također istražuje demokratskog senatora Kalifornije Adama Schiffa, ali i stranačkog kolegu Johna Boltona, koji je bio dužnosnik nacionalne sigurnosti u Trumpovom prvom predsjedničkom mandatu.

Nekoliko sati prije saslušanja, Trump je pozvao na zatvaranje gradonačelnika Chicaga i guvernera Illinoisa, obojice demokrata, dok se njegova administracija priprema rasporediti trupe Nacionalne garde tijekom pojačane provedbe imigracijskih zakona u gradu. Halligan, koja nema tužiteljskog iskustva i prethodno je radila kao stručnjakinja za pravo osiguranja, iznijela je dokaze u slučaju velikoj poroti.

U vrlo neobičnom potezu, vlada je poslala i dva savezna tužitelja iz drugog ureda u Raleighu u Sjevernoj Karolini da se bave slučajem. Više od 1000 bivših djelatnika ministarstva pravosuđa i iz republikanskih i iz demokratskih vlada nedavno je potpisalo pismo u kojem se slučaj protiv Comeyja osuđuje kao "dosad neviđen napad na vladavinu prava".

Ključne riječi
lažne izjave optužnica FBI Comey Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još