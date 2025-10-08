Bivši šef FBI-ja Comey poručio sudu: 'Nisam kriv!'

Bivši direktor FBI-a James Comey izjasnio se u srijedu da nije kriv za kaznene prijave koje ga optužuju za davanje lažnih izjava i ometanje kongresne istrage, izvijestili su američki mediji, u prvom postupku Ministarstva pravosuđa protiv jednog od političkih neprijatelja predsjednika Donalda Trumpa.

Optužbe je podigla Trumpova bivša odvjetnica Lindsey Halligan, koja je prošli mjesec imenovana za državnu odvjetnicu za Istočni okrug Virginije nakon što je Trump otpustio njezina prethodnika zbog njegove nevoljkosti da procesuira Comeyja i državnu odvjetnicu države New York Letitie James. Comey, koji se pojavio na sudu u Alexandriji u Virginiji, optužen je za svjesno davanje lažne izjave kada je tijekom saslušanja 2020. rekao republikanskom senatoru da stoji iza ranijeg iskaza.

Svjedočio je tada da nikoga nije ovlastio da služi kao anonimni izvor medijima o istragama FBI-a. Optužnica tereti Comeyja da je ovlastio zaposlenika FBI-a da otkrije informacije o saveznoj istrazi. U optužnici se ne navodi o kojoj se istrazi radi, ali se čini da se odnosi na demokratkinju Hillary Clinton, Trumpovu suparnicu na izborima 2016. godine. U optužnici nema ni detalja o dokazima protiv Comeyja. Comey se izjasnio da se ne osjeća krivim.

Trump prijeti zatvorom svojim političkim suparnicima još od početka svoje predsjedničke kampanje 2016., no slučaj protiv Comeyja prvi je put da je njegova administracija uspjela dogurati do optužnice velike porote protiv jednog od njih. Trumpovo ministarstvo pravosuđa također istražuje demokratskog senatora Kalifornije Adama Schiffa, ali i stranačkog kolegu Johna Boltona, koji je bio dužnosnik nacionalne sigurnosti u Trumpovom prvom predsjedničkom mandatu.

Nekoliko sati prije saslušanja, Trump je pozvao na zatvaranje gradonačelnika Chicaga i guvernera Illinoisa, obojice demokrata, dok se njegova administracija priprema rasporediti trupe Nacionalne garde tijekom pojačane provedbe imigracijskih zakona u gradu. Halligan, koja nema tužiteljskog iskustva i prethodno je radila kao stručnjakinja za pravo osiguranja, iznijela je dokaze u slučaju velikoj poroti.

U vrlo neobičnom potezu, vlada je poslala i dva savezna tužitelja iz drugog ureda u Raleighu u Sjevernoj Karolini da se bave slučajem. Više od 1000 bivših djelatnika ministarstva pravosuđa i iz republikanskih i iz demokratskih vlada nedavno je potpisalo pismo u kojem se slučaj protiv Comeyja osuđuje kao "dosad neviđen napad na vladavinu prava".