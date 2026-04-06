Teška nesreća u Zaprešiću: Poginuo motociklist

Motociklist je smrtno stradao u prometnoj nesreći koja se oko 16.40 sati dogodila u Zaprešiću, u Ulici Matije Skurjenija. Prema informacijama policije, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i motociklist. Promet ulicom Matije Skurjenija obustavljen je na dionici od ulice I.Mažuranića do ulice A.Mihanovića, kažu iz policije te napominju kako je očevid u tijeku.