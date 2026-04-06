Tragedija u Zagorju: Top iznenada opalio i usmrtio muškarca

Na Uskrsni ponedjeljak poslijepodne u Dvoru Veliki Tabor, na području Općine Desinić, dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac tijekom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa, piše Zagorje.com. Kako su svjedoci kazali za taj portal, prizori na mjestu događaja bili su iznimno potresni. Svjedoci navode kako top u više navrata nije opalio. Nakon toga je ipak ispaljen, no prilikom idućeg punjenja došlo je do iznenadne detonacije. U tom trenutku, kako tvrde očevici, došlo je do fatalne nesreće u kojoj je stradao muškarac koji je rukovao topom. “Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor”, rekao je jedan od svjedoka za Zagorje.com.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici hitne medicinske pomoći, kao i policija. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske za Zagorje.com potvrđeno je da je dojava zaprimljena u 15:15 sati putem Centra 112, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na teren. “U mjestu Hum Košnički, kod Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu. Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje slijedi”, rekli su iz policije.