Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGIČNA NESREĆA

Tragedija u Zagorju: Top iznenada opalio i usmrtio muškarca

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
06.04.2026.
u 16:04

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici hitne medicinske pomoći, kao i policija

Na Uskrsni ponedjeljak poslijepodne u Dvoru Veliki Tabor, na području Općine Desinić, dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac tijekom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa, piše Zagorje.com. Kako su svjedoci kazali za taj portal, prizori na mjestu događaja bili su iznimno potresni. Svjedoci navode kako top u više navrata nije opalio. Nakon toga je ipak ispaljen, no prilikom idućeg punjenja došlo je do iznenadne detonacije. U tom trenutku, kako tvrde očevici, došlo je do fatalne nesreće u kojoj je stradao muškarac koji je rukovao topom. “Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor”, rekao je jedan od svjedoka za Zagorje.com.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici hitne medicinske pomoći, kao i policija. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske za Zagorje.com potvrđeno je da je dojava zaprimljena u 15:15 sati putem Centra 112, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na teren. “U mjestu Hum Košnički, kod Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu. Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje slijedi”, rekli su iz policije.
Ključne riječi
policija Uskrsni ponedjeljak Zagorje

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar dmitarX
dmitarX
16:08 06.04.2026.

Zasto policija dozvoljava ova sranja

VR
Vrbanek
16:21 06.04.2026.

Pogani običaji

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!