Dio Zagreba ostao bez struje: Dogodio se kvar

U ponedjeljak, 6. travnja 2026., došlo je do značajnog poremećaja u elektroenergetskoj mreži na području zapadnog dijela Zagreba. Čak 17 trafostanica ispalo je iz pogona, što je uzrokovalo prekide u opskrbi električnom energijom u više kvartova, uključujući Trešnjevku, Rudeš, Vrapče i Malešnicu.

Ekipe terenske jedinice su izašle na teren te intenzivno rade na utvrđivanju točne lokacije kvara i njegovom otklanjanju. Prema dostupnim informacijama, riječ je o kvaru u srednjenaponskoj mreži. Pogođeno područje obuhvaća naselja Malešnica, Rudeš i Oranice. Kvar je evidentiran kao neplanirani događaj, a očekivano trajanje radova procijenjeno je od 17:55 do 19:30 sati.