SUKOB ESKALIRA

Mađari upiru prstom prema Ukrajini, pljušte optužbe. Stigao im odgovor: 'To su Rusi'

Orban i Zelenski
Foto: Reuters/PIXSELL
1/3
Autori: Hina, Večernji.hr
05.04.2026.
u 21:46

Plinovod TurkStream doprema ruski plin preko Crnog mora u Tursku, odakle se dalje transportira preko Balkana prema Mađarskoj i srednjoj Europi.

Mađarski premijer rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo pokraj grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom. „Ukrajina s Bruxellesom kao partnerom koristila je vrlo oštre mjere kako bi pokušala prekinuti opskrbu ruske nafte i prirodnog plina Europi“, rekao je Szijjarto nakon sjednice mađarskog vijeća za obranu. „Prije toga, Ukrajinci su digli u zrak plinovod NordStream.” „Zatim su prekinuli opskrbu prirodnim plinom kroz Ukrajinu, a zatvaranjem naftovoda Družba zaustavili su isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj”, rekao je ministar.

Eksplozivne naprave pronađene su u blizini plinovoda u Srbiji kojim se ruski prirodni plin transportira prema Mađarskoj, izvijestili su 5. travnja čelnici dviju država. Ukrajina je zanijekala bilo kakvu umiješanost u incident. „Kategorički odbacujemo pokušaje da se Ukrajinu lažno poveže s ovim događajem… Ukrajina s tim nema nikakve veze”, izjavio je glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij.

„Najvjerojatnije je riječ o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, kao dijelu snažnog upletanja Moskve u mađarske izbore”, dodao je Tihij. Plinovod TurkStream doprema ruski plin preko Crnog mora u Tursku, odakle se dalje transportira preko Balkana prema Mađarskoj i srednjoj Europi, piše Kyiv Independent.

Orbán je u nedjelju izjavio da je telefonski razgovarao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem te da je pokrenuta istraga. Također je najavio sazivanje izvanrednog vijeća za obranu. „Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svima koji ugrožavaju vitalnu infrastrukturu Srbije”, poručio je Vučić u objavi na Facebooku 5. travnja. „Teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa se u ovaj niz napada“, rekao je, napominjući da je duž vojvođanskog dijela naftovoda pronađeno dovoljno eksploziva da ga se digne u zrak.
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
23:10 05.04.2026.

Jel moguće da u ovo netko vjeruje??? Doduše ima ih koji vjeruju da je Zemlja ravna ploča, tako da je svašta moguće.

Avatar Egida
Egida
00:28 06.04.2026.

Nema se tu što raspravljati. Srbi "uočili sumnjivca i pratili ga više meseci" ? 😏 Sumnjivi migrant za kojeg sad "ne znaju gde je" ispario. Ruksaci "ostavljeni duž gasovoda" (dok su ga pratili?) 😏 "Mogli su naneti štetu"?!? A nisuA nisu jer ?!?!? ...Jedino što mogu zaključiti je da je Srbija u totalnom raspadu. Ni suvislu laž ne uspjevaju složiti jer Vučić stalno dodaje nove laži kako mu padne na pamet. Sutra će migrant biti "obučavan u Hrvatskoj".

OS
osijek68
01:26 06.04.2026.

@ Igre_gladi daj covjece prestani se blamirati. Idi na istocne portale pa ljubi du.e Putinu i Vucicu

