Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNI TRENUTAK

UŽIVO Astronauti oborili rekord! Nitko nikada nije bio ovako daleko od Zemlje

A view of the Moon taken by an Artemis II crew member through the window of the Orion spacecraft
Foto: NASA/REUTERS
1/7
Autor
Dora Taslak
06.04.2026.
u 19:57

U misiji Artemis II sudjeluju Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen

*Bliži se najiščekivaniji trenutak NASA-ine misije Artemis II
*Četvero članova posade danas će obići Mjesec
*Astronauti su oborili rekord za najveću udaljenost od Zemlje

19:57 - Posada je prešla rekord udaljenosti od Zemlje koji je postavio Apollo 13 1970. godine. Astronauti će nastaviti putovanje te dosegnuti udaljenost od oko 406.700 kilometara od Zemlje.

18:59 - Dok astronauti prolaze iza Mjeseca oko 47 minuta iza ponoći po našem vremenu, doći će do blokade signala koji im omogućuju komunikaciju sa Zemljom. Četiri će astronauta stoga biti sasvim sama oko 40 minuta, piše BBC

18:45 - Bliži se najiščekivaniji trenutak NASA-ine misije Artemis II - četvero članova posade danas će obići Mjesec u svojoj svemirskoj letjelici Orion. Na najbližoj točki, posada će proletjeti oko 6.550 kilometara od površine Mjeseca, a promatrat će ga gotovo sedam sati. Tijekom preleta, astronauti će vidjeti dijelove površine Mjeseca koji nikada prije nisu viđeni. Ta područja na tamnoj strani Mjeseca nisu vidljiva sa Zemlje, a čak ni astronauti Apolla nisu mogli vidjeti veći dio zbog putanja i vremena svojih letova, navodi NBC News.

Astronauti će, također, oboriti rekord Apolla 13 za najveću udaljenost koju su ljudi ikada putovali od našeg planeta. U misiji Artemis II, podsjetimo, sudjeluju Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. 
Ključne riječi
svemir Mjesec NASA Artemis II

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Behemot
Behemot
19:44 06.04.2026.

"astronauti će oboriti rekord Apolla 13 za najveću udaljenost koju su ljudi ikada putovali od našeg planeta" - kako lijepa rečenica :)

XI
xisat19363
19:20 06.04.2026.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!