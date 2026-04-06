UŽIVO Astronauti oborili rekord! Nitko nikada nije bio ovako daleko od Zemlje

*Bliži se najiščekivaniji trenutak NASA-ine misije Artemis II

*Četvero članova posade danas će obići Mjesec

*Astronauti su oborili rekord za najveću udaljenost od Zemlje

19:57 - Posada je prešla rekord udaljenosti od Zemlje koji je postavio Apollo 13 1970. godine. Astronauti će nastaviti putovanje te dosegnuti udaljenost od oko 406.700 kilometara od Zemlje.

18:59 - Dok astronauti prolaze iza Mjeseca oko 47 minuta iza ponoći po našem vremenu, doći će do blokade signala koji im omogućuju komunikaciju sa Zemljom. Četiri će astronauta stoga biti sasvim sama oko 40 minuta, piše BBC.

18:45 - Bliži se najiščekivaniji trenutak NASA-ine misije Artemis II - četvero članova posade danas će obići Mjesec u svojoj svemirskoj letjelici Orion. Na najbližoj točki, posada će proletjeti oko 6.550 kilometara od površine Mjeseca, a promatrat će ga gotovo sedam sati. Tijekom preleta, astronauti će vidjeti dijelove površine Mjeseca koji nikada prije nisu viđeni. Ta područja na tamnoj strani Mjeseca nisu vidljiva sa Zemlje, a čak ni astronauti Apolla nisu mogli vidjeti veći dio zbog putanja i vremena svojih letova, navodi NBC News.

Astronauti će, također, oboriti rekord Apolla 13 za najveću udaljenost koju su ljudi ikada putovali od našeg planeta. U misiji Artemis II, podsjetimo, sudjeluju Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen.