Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZNAT DATUM DOLASKA

Trumpov sin dolazi u Banju Luku: Nakon Beograda slijedi sastanak s Dodikom

Banja Luka: Milorad Dodik dao je izjavu nakon povratka iz SAD-a
Foto: Dejan Rakita/Pixsell
1/6
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
06.04.2026.
u 13:35

Obitelj Trump svoje je poslove pokušala proširiti i na Srbiju s planovima za gradnju inačice Trump Towera u Beogradu no oni su propali zbog velikog protivljenja srbijanske javnosti pogodovanju na koje je bila pripravna vlast Aleksandra Vučića

Sin američkog predsjednika Donald Trump Junior doputovat će u utorak u Banju Luku gdje bi se trebao sastati s predstavnicima političkih struktura Republike Srpske, objavili su u ponedjeljak mediji u BiH iako za tu informaciju nema službene potvrde.

Nekoliko portala poput Avaza i Klixa, pozivajući se na svoje neimenovane izvore, tvrde kako bi najstariji sin aktualnog predsjednika SAD koji je ranije boravio u Beogradu sada i u Banjoj Luci tijekom dvodnevnog posjeta trebao razgovarati o mogućim investicijama tvrtki koje djeluju u okviru poslovnog carstva obitelji Trump i čije je vođenje praktično preuzeo otkako je njegov otac dobio novi mandat u Bijeloj kući.

Obitelj Trump svoje je poslove pokušala proširiti i na Srbiju s planovima za gradnju inačice Trump Towera u Beogradu no oni su propali zbog velikog protivljenja srbijanske javnosti pogodovanju na koje je bila pripravna vlast Aleksandra Vučića.

Pokušaj povezivanja vlasti u RS s obitelji Trump mediji povezuju s agresivnim lobiranjem koje vlast pod kontrolom Milorada Dodika već godinama prakticira u SAD. Time su uspjeli ishoditi ukidanje američkih sankcija za Dodika i brojne njegove suradnike u listopadu 2025. godine a poliitčari iz RS od tada neprestano iskazuju divljenje za politiku aktualnog američkog predsjednika i tvrde kako su priprvani surađivati s amerčkim tvrtkama koje žele investirati u tom entitetu. Unatoč ukidanju sankcija Dodik i njegovi suradnici nisu prestali osporavati Daytonski sporazum i opetovano dovode u pitanje opstanak BiH kao države a iz Washingtona na to nema nikakve reakcije.

Ključne riječi
Donald Trump Milorad Dodik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Australian Open
DIRIGENT DIGITALNOG DOBA

Od malog startupa i vizije osobnih računala, do spektakularne korporativne transformacije, oblaka i carstva umjetne inteligencije

Jedna vizija dvojice prijatelja bila je kamen temeljac današnjeg giganta Microsofta. “Gradnju” tvrtke Bill Gates i Paul Allen započeli su u travnju 1975. godine, s misijom da računalo postane sustanar u domu svake obitelji. Pola stoljeća kasnije tvrtka ne samo da je ostvarila tu ambicioznu viziju dvojice tinejdžera, nego je postala moćan, tehnološki div koji drži dirigentsku palicu digitalnog doba.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!