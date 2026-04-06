KAKVA SCENA

Huligani maltretirali beskućnika, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Mislio sam da haluciniram'

Salah
Marko Pavić
06.04.2026.
u 17:49

Saudijci nude ugovor vrijedan oko 100 milijuna eura godišnje, čime bi Salah postao jedan od najplaćenijih nogometaša na svijetu. Takva ponuda višestruko nadmašuje njegovu sadašnju plaću u Liverpoolu i praktički je presudila u odluci.

Mohamed Salah na kraju sezone definitivno napušta Liverpool nakon devet trofejnih godina u kojima je zabio 255 golova i ušao u klupsku povijest. Iako i s 33 godine igra na vrhunskoj razini, odlučio je potražiti novi izazov. Najozbiljnija opcija je Al-Ittihad Club, koji je u završnoj fazi pregovora. Saudijci nude ugovor vrijedan oko 100 milijuna eura godišnje, čime bi Salah postao jedan od najplaćenijih nogometaša na svijetu. Takva ponuda višestruko nadmašuje njegovu sadašnju plaću u Liverpoolu i praktički je presudila u odluci.

A Salah je odavno prerastao okvire običnog nogometaša. Iako ga svijet ponajprije doživljava kroz golove, asistencije i trofeje, njegova važnost daleko nadilazi travnjak. Salah je otvoreno i dosljedno praktični musliman, koji svoju vjeru ne ističe deklarativno, nego djelima.

Redovito govori o skromnosti, zahvalnosti i odgovornosti prema zajednici, a upravo se tim načelima vodi i izvan terena. Nezanemariv dio svog bogatstva ulaže u humanitarne projekte, posebno u rodnom Egiptu. Financirao je obnovu bolnica i škola, pomagao obiteljima u teškoj socijalnoj situaciji te osiguravao sredstva za liječenje bolesne djece. U više navrata anonimno je donirao velike iznose.

U rodnom mjestu Nagrig postao je simbol nade i društvenog napretka i ondje su zahvaljujući njegovoj pomoći izgrađeni medicinski centri, unaprijeđena infrastruktura i otvorene nove mogućnosti za mlade. Lokalno stanovništvo često ističe da Salah ne zaboravlja odakle je krenuo i da se prema svima odnosi s istim poštovanjem.

Salah je svojedobno u Engleskoj postao i heroj jednog beskućnika kojeg je spasio od huligana.

Naime, nakon jedne pobjede nad Arsenalom (3:1) egipatski nogometaš stao je na benzinskoj pumpi. Tamo je vidio skupinu huligana koji su maltretirali jednog beskućnika.

Salah je odmah izašao iz svog Bentleya, rastjerao napadače, a beskućniku dao 100 funti.

– Mo je bio sjajan, kao što je i na terenu. Okrenuo se prema momcima i rekao im da paze jer se i oni mogu naći u mojoj situaciji za nekoliko godina – rekao je beskućnik David Craig te dodao:

– Mislio sam da haluciniram, ali nisam kad mi je Mo dao 100 funti. Kakva legenda.

Zanimljivo, Craig je navijač Liverpoola.

– Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali mi se, govorili mi: ''Vidi se na što si nalik, nađi posao, bezvrijedan si.'' I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi.

