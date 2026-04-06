Trump otvoreno prijeti invazijom na još četiri zemlje nakon Irana

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je najavio da nakon Irana već razmišlja o novim metama, a među njima se posebno istaknula Kuba koju je izravno proglasio "sljedećom". Govoreći na summitu u Miamiju Trump je jasno poručio: „Kuba je sljedeća.“ Nekoliko dana ranije, u Ovalnom uredu, dodatno je pojasnio svoje namjere rekavši: "Vjerujem da ću imati čast preuzeti Kubu. To je velika čast – preuzeti Kubu na ovaj ili onaj način". Kubu je već godinama označavao kao neprijatelja Sjedinjenih Država kojim vladaju 'zle sile komunizma'.

Osim Kube, Trump je u fokusu imao još tri zemlje. Za Grenland je ponovio da ga Sjedinjene Države trebaju iz razloga međunarodne sigurnosti. "Ako to ne možemo učiniti na lak način, učinit ćemo to na teži način", upozorio je, iako je kasnije na skupu u Davosu ublažio ton rekavši da neće koristiti silu. Grenland je ranije spominjao i u kontekstu svog predloženog raketnog obrambenog sustava 'Golden Dome'.

Prema Kolumbiji Trump je bio posebno oštar. Optužio je kolumbijskog predsjednika Gustava Petra da je umiješan u međunarodnu trgovinu drogom. "Kolumbija je jako bolesna, vodi je bolesni čovjek koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama. To neće još dugo trajati, vjerujte mi“, izjavio je. Međutim, nakon kasnijeg sastanka s Petrom promijenio je retoriku i opisao ga kao 'sjajnog'.

Za Meksiko Trump je već u studenom rekao da je spreman na vojne udare kako bi zaustavio protok droge. "Bih li želio zračne udare u Meksiku da zaustavimo drogu? U redu je za mene. Što god treba učiniti da zaustavimo drogu“, poručio je, otvoreno razmatrajući mogućnost slanja američkih trupa preko granice.

Trumpove izjave dolaze u trenutku kada Sjedinjene Države već provode vojne operacije u Iranu, a nedavno su izvele i upad u Venezueli kojim je uklonjen Nicolás Maduro. Njegove riječi izazvale su zabrinutost u Latinskoj Americi i Europi. Kuba je već poručila da je spremna na svaku moguću invaziju, dok je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum oštro odbila bilo kakvu pomisao na američke vojnike na svom teritoriju istaknuvši da je suverenitet 'svetinja'. Trumpov agresivni pristup prema susjednim i ideološki suprotstavljenim zemljama ponovno je podigao tenzije u međunarodnoj zajednici i izazvao strah od novih sukoba u regiji, piše Mirror.