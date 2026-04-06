AGRESIVNI PRISTUP

Trump otvoreno prijeti invazijom na još četiri zemlje nakon Irana

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
JONATHAN ERNST/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.04.2026.
u 11:42

Trumpove izjave dolaze u trenutku kada Sjedinjene Države već provode vojne operacije u Iranu, a nedavno su izvele i upad u Venezueli kojim je uklonjen Nicolás Maduro. Njegove riječi izazvale su zabrinutost u Latinskoj Americi i Europi.

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je najavio da nakon Irana već razmišlja o novim metama, a među njima se posebno istaknula Kuba koju je izravno proglasio "sljedećom". Govoreći na summitu u Miamiju Trump je jasno poručio: „Kuba je sljedeća.“ Nekoliko dana ranije, u Ovalnom uredu, dodatno je pojasnio svoje namjere rekavši: "Vjerujem da ću imati čast preuzeti Kubu. To je velika čast – preuzeti Kubu na ovaj ili onaj način". Kubu je već godinama označavao kao neprijatelja Sjedinjenih Država kojim vladaju 'zle sile komunizma'.

Osim Kube, Trump je u fokusu imao još tri zemlje. Za Grenland je ponovio da ga Sjedinjene Države trebaju iz razloga međunarodne sigurnosti. "Ako to ne možemo učiniti na lak način, učinit ćemo to na teži način", upozorio je, iako je kasnije na skupu u Davosu ublažio ton rekavši da neće koristiti silu. Grenland je ranije spominjao i u kontekstu svog predloženog raketnog obrambenog sustava 'Golden Dome'.

Prema Kolumbiji Trump je bio posebno oštar. Optužio je kolumbijskog predsjednika Gustava Petra da je umiješan u međunarodnu trgovinu drogom. "Kolumbija je jako bolesna, vodi je bolesni čovjek koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama. To neće još dugo trajati, vjerujte mi“, izjavio je. Međutim, nakon kasnijeg sastanka s Petrom promijenio je retoriku i opisao ga kao 'sjajnog'.

Za Meksiko Trump je već u studenom rekao da je spreman na vojne udare kako bi zaustavio protok droge. "Bih li želio zračne udare u Meksiku da zaustavimo drogu? U redu je za mene. Što god treba učiniti da zaustavimo drogu“, poručio je, otvoreno razmatrajući mogućnost slanja američkih trupa preko granice.

Trumpove izjave dolaze u trenutku kada Sjedinjene Države već provode vojne operacije u Iranu, a nedavno su izvele i upad u Venezueli kojim je uklonjen Nicolás Maduro. Njegove riječi izazvale su zabrinutost u Latinskoj Americi i Europi. Kuba je već poručila da je spremna na svaku moguću invaziju, dok je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum oštro odbila bilo kakvu pomisao na američke vojnike na svom teritoriju istaknuvši da je suverenitet 'svetinja'. Trumpov agresivni pristup prema susjednim i ideološki suprotstavljenim zemljama ponovno je podigao tenzije u međunarodnoj zajednici i izazvao strah od novih sukoba u regiji, piše Mirror

PI
Prezime i ime
12:07 06.04.2026.

Uskoro tebi slijedi napad na ustanovu gdje se lijece umno poremecene osobe..

KI
Kontra indoktriniran
12:26 06.04.2026.

Trump oklijevajući postavlja i povlači svoje ultimatume (trenutno je utorak), ali Iran ostaje nepopustljiv i govori kako će odgovoriti na bilo kakvu eskalaciju. "Hormuz se nikada neće vratiti u prijašnji status", mislim da to nije samo stav Irana već i većine moćnih azijskih zemalja. Iran tvrdi da je napao američke snage na kuvajtskom otoku Bubiyan, ciljajući satelitsku opremu i skladišta streljiva dronovima. Prema iranskim tvrdnjama, američke snage su se tamo preselile iz baze Arifjan nakon ranijih napada. Riječ je o pripadnicima elitnih jedinica koje Pentagon namjerava koristiti kao invazijsku snagu. Ovi ljudi sada su zbog neodlučnosti svog zapovjedništva ostavljeni kao glineni golubovi. Više nema sumnje da se u Pentagonu pripremaju prosvjedi i mogući neredi. Svi sada govore o sramoti kojoj je izložena američka vojska pod zapovjedništvom sadašnjeg predsjednika Amerike.

EU
eurofil55
11:52 06.04.2026.

Način na koji je Trump iznio svoje "ultimatume" pokazuje duboko ludu osobnost ili patološku prevaru. Sada se suočava s ultimatumom, na pravi način. Oni koji su ga postavili svjesni su što rade. Istovremeno, ne mora čekati srijedu u 2.00 da bi saznao propast svog ultimatuma. Istovremeno me muči fraza - Bog i bombarderi: kako se unutar kršćanstva vodi sukob oko sukoba s Iranom. Dok rat eskalira, unutar kršćanstva raste podjela: katolici prednjače u pozivima na mir, dok evangelici sve češće daju moralno pokriće nasilju.

