Poslovi u vrtu tijekom travnja: Evo koje povrće morate posadit što prije
Za bogat i uspješan vrt, ključno je cjelogodišnje održavanje i briga, a posebno je važan mjesec travanj. Uz redovito čupanje korova, zalijevanje, i gnojidbu već posađenog voća, povrća i cvijeća, do kraja ovog mjeseca idealno je vrijeme za sađenje povrća koje s nestrpljenjem iščekujemo tijekom ljeta. Kako bi osigurali uspješan ljetni urod i smanjili svoju potrošnju potrebno je posaditi ovih sedam osnovnih sjemenki povrća.
Zbog porasta cijene na tržnicama i u dućanima, krastavci su odličan dodatak vašem povrtnjaku. Iako nije najjednostavnije povrće za uzgoj i održavanje, ovo povrće odličan je dodatak svakoj ljetnoj salati. Krastavce je potrebno posaditi sredinom travnja. Sjeme krastavca potrebno je prvo posaditi u posudice, a nakon tri tjedna ih se može posaditi u obrađenu, usitnjenu i propusnu zemlju na razmaku od 30 do 50 cm. Važno ih je povremeno gnojiti i redovito zalijevati.
Blitva je jednostavna i plodna kultura koja ne podnosi pretjerane topline, zbog čega ju je potrebno posaditi do kraja travnja. Prije sadnje preporučuje se da se tlo obogati humusom ili nekom drugom vrstom prirodnog gnojiva. Sjeme se sije na dubini od otprilike 2 cm te na razmaku od 30 cm. Blitva se bere po potrebi te se tako potiče rast novog lišća. Potrebno ju je obilno zalijevati.
Mrkva je korijenska biljka koju možete saditi od početka proljeća jer voli vlagu i hladnije tlo. Možete ju posaditi direktno u tlo, na dubini od 1 do 2 cm, s razmakom od 20 do 30 cm. Iako neki vrtlari i stručnjaci preporučuju presađivanje nakon što mrkvi izađe lišće, ovo povrće ne voli presađivanje pa ga je bolje odmah posaditi na dovoljnoj udaljenosti kako bi plodovi mogli nesmetano rasti.
Ovo povrće najbolje uspijeva ako se njegovo sjeme prvo posadi u posudici i to tijekom početka travnja, s obzirom na to da se celer prebacuje u vrt tek tijekom lipnja te su njegove sadnice spremne za presađivanje tek nakon 8 tjedana. Za njegovo nicanje potrebna je konstantna temperatura od 16 do 20°C pa se preporučuje da ga za početak uzgajate u zatvorenom prostoru. Potrebno mu je redovito i obilno zalijevanje te mu je potrebna povremena gnojidba s prirodnim gnojivom, poput humusa.
Uzgoj cikle je vrlo jednostavan. Ovo povrće zahtijeva sunčani položaj, rahlo tlo, a dobro ne podnosi zbijenu zemlju. Ciklu je potrebno posaditi na dubini od 1 do 2 cm i redovito zalijevati. Voli humusnu zemlju i kompost, a ne podnosi stajsko gnojivo. Iako odlično raste uz kupus i celer, ne preporučuje se njezina sadnja pored blitve i špinata. S obzirom na to da jedno sjeme daje nekoliko plodova ciklu je potrebno prorjeđivati.
Tikvice zahtijevaju dosta vode i plodno tlo bogato humusom. Sade se krajem travnja, u kompostno tlo. S obzirom na to da su bujne sade se na razmaku od minimalno jedan metar. Tikvice je potrebno zalijevati svakodnevno tijekom toplijih dana te obrati njihove plodove kako bi se potaknuo rast novih.
Radič se može sijati direktnom sjetvom ili iz presadnica, na sunčanom položaju u toplo i plodno tlo, na razmaku od 15 cm. Nakon sjetve potrebno ga je zalijevati svakih tjedan dana. Iako voli toplinu, vrlo je otporan pa može prezimiti i na otvorenom