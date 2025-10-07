Naši Portali
PRIJAVLJENI MEĐUNARODNOM KAZNENOM SUDU

Meloni tvrdi da je prijavljena za suučesništvo u genocidu u Gazi: 'Zapanjena sam'

Rome Prime Minister Giorgia Meloni participates in the broadcast 5 Minuti
Foto: STEFANO CAROFEI
1/6
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
07.10.2025.
u 22:38

Italija je proteklog tjedna bila poprište niza demonstracija na kojima su stotine tisuća ljudi izašle na ulice kako bi prosvjedovali protiv masovnih ubojstava u Gazi, a mnogi prosvjednici su ciljali i na Meloni.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u utorak da su ona i dvojica ministara prijavljeni Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) zbog navodnog suučesništva u genocidu vezano uz izraelsku ofenzivu u Gazi. Govoreći u intervjuu talijanskoj televiziji RAI, Meloni je kazala da su ministar obrane Guido Crosetto i vanjskih poslova Antonio Tajani prijavljeni ICC-u, a rekla je da "misli" kako se to odnosi i na Roberta Cingolanija, šef obrambene grupacije Leonardo.

"Vjerujem da nema drugog slučaja u svijetu ili u povijesti s takvim optužbama", rekla je Meloni. Nije pojasnila tko je prijavio slučaj protiv nje i ministara. Međunarodni kazneni sud (ICC) istražuje, kazneno goni i sudi osobama optuženima za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. 

Italija je proteklog tjedna bila poprište niza demonstracija na kojima su stotine tisuća ljudi izašle na ulice kako bi prosvjedovali protiv masovnih ubojstava u Gazi, a mnogi prosvjednici su ciljali i na Meloni. Njezina desničarska vlada, uglavnom čvrsta pristaša Izraela, nedavno se distancirala od onoga što naziva "nesrazmjernom" ofenzivom u Gazi, ali nije prekinula nikakve trgovinske ili diplomatske veze, niti priznala državu Palestinu.

Meloni je rekla da je "zapanjena" optužbom za suučesništvo u genocidu jer "svatko tko poznaje situaciju zna da Italija nije, primjerice, odobrila nove isporuke oružja Izraelu nakon 7. listopada."

Ovako je krenuo najveći pakao današnjice: Uslijedili su krv, glad i suze
Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Štrumpfeta
Štrumpfeta
23:42 07.10.2025.

Prijavili su je oni koji su danas 7.listopada na talijanskim ulicama u Bologni i Torinu na ilegalnim/neprijavljenim prosvjedima slavili pokolj Židova na današnju obljetnicu.. .dakle kriminalci.

DU
Dubokogrlo
23:26 07.10.2025.

mi ne znamo dali je ali ona zna. ali i to ce pod tepih a mi zbog 5 g marihuane u gajbu.

