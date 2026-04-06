Vjenčao ga, krstio mu djecu, a danas ga šalje na sud. Bivši Orbanov suradnik: 'On nema veze s Biblijom'

Mađarski premijer Viktor Orbán nastoji produžiti svoju 16-godišnju vladavinu na izborima 12. travnja, predstavljajući se kao političar koji štiti tradicionalne kršćanske vrijednosti. No upravo iz kruga ljudi koji su ga nekada poznavali dolaze najžešće kritike, među njima i one njegovog dugogodišnjeg prijatelja, metodističkog svećenika Gábora Iványija. Kako piše Politico, Iványi, danas 74-godišnjak, poznaje Orbána još od 1980-ih, kada su se obojica kretala u antikomunističkim disidentskim krugovima. Njihov odnos bio je toliko blizak da je Iványi vodio Orbánovo vjenčanje i krstio dvoje njegove djece početkom 1990-ih. Tada, kaže, nije mogao ni zamisliti da će ga jednog dana upravo vlada njegovog prijatelja izvesti pred sud.

Danas je njihov odnos potpuno drugačiji. Iványi otvoreno odbacuje Orbánovu kombinaciju kršćanstva i nacionalizma, tvrdeći da ona „nema nikakve veze s Biblijom, s njezinom suštinom“. Iako su nekada dijelili političke ideale i borili se za liberalniju Mađarsku, danas se nalaze na suprotnim stranama političkog spektra. Iványi se suočava sa suđenjem zbog djelovanja svoje crkve, u slučaju za koji kritičari Orbánove vlasti, tvrde da je politički motiviran. Unatoč svemu, svećenik ne zatvara vrata pomirenju. „Jedino što me nikada nije zamolio jest da ga pokopam“, rekao je u svom uredu u Budimpešti. „Ali kad bi me to zamolio, učinio bih to.“

Iványi, koji vodi organizaciju zaduženu za skloništa za beskućnike, bolnice i škole za siromašne, suočava se s dvogodišnjom uvjetnom kaznom zatvora. Optužen je da je sudjelovao u skupini koja je navodno počinila nasilje nad javnim službenicima tijekom policijske racije 2022. godine. Tijekom racije, Iványi i članovi njegove zajednice formirali su ljudski lanac kako bi spriječili ulazak vlasti, nakon što su vlasti optužile njegovu crkvu, Mađarsko evanđeosko bratstvo, za financijske nepravilnosti. Oporbeni političari, među njima i gradonačelnik Budimpešte Gergely Karácsony, kao i međunarodne organizacije za ljudska prava, tvrde da su optužbe politički motivirane i da imaju za cilj zastrašiti organizaciju koja pomaže beskućnicima, romskim zajednicama i ukrajinskim izbjeglicama. S druge strane, vlada tvrdi da je Iványi sudjelovao u nezakonitom upravljanju javnim i crkvenim sredstvima.

Crkva te optužbe naziva „apsurdnima“ te optužuje vlast za „politički progon“. Sam Iványi optužbe naziva smiješnima, ironično primjećujući da je teško povjerovati kako bi u svojim godinama mogao fizički napasti policiju. „Dakle, optužen sam za nasilje nad vlastima. To je bilo prije četiri godine kada je policija zauzela sve urede. Ponekad poželim da sam ih stvarno pretukao, jer bi onda možda postojao slučaj – ali naravno da nisam“, rekao je. Dodaje i: „Mislim da nisam ja taj koji bi trebao biti u zatvoru, nego Viktor Orbán i njegova ekipa.“

Iványi i Orbán upoznali su se u posljednjim godinama sovjetske dominacije nad Mađarskom. Iványi je bio progresivni disident aktivan u demokratskoj opoziciji, dok je Orbán bio student uključen u liberalni omladinski pokret iz kojeg će kasnije nastati stranka Fidesz. Njih dvojica tada su bili bliski saveznici u borbi za slobodniju i liberalniju državu. Dok Orbán gradi političku retoriku koja uključuje i antiukrajinsko raspoloženje, Iványi aktivno pomaže ukrajinskim izbjeglicama. Dok vlada zabranjuje LGBTQ+ prosvjede, Iványi brani pravo na seksualnu raznolikost. „Nitko nije mogao zamisliti da će se toliko udaljiti od tih vrijednosti prema krajnjoj desnici, pa čak i prema fašističkim idejama, te da će izgubiti sve ljudske vrijednosti u koje je tada vjerovao ili barem izgledalo da vjeruje“, rekao je.

Iványi priznaje da je svojim kritikama Orbánove „neliberalne“ politike postao njegov protivnik. „Pokušavao sam riješiti taj problem tako da sam ga stalno kritizirao, njegove političke poteze, jer osjećam odgovornost da zbog takvih stvari ne završim u paklu. Ali njemu to nije bilo drago.“ Prema njegovim riječima, ključni trenutak raskola dogodio se 2010. godine, tijekom Orbánova drugog premijerskog mandata. Tada ga je premijer zamolio da ga javno podrži i fotografira se s njim.

Iványi je to odbio, jer je podržavao oporbenu stranku. „Bila mi je obećana dodatna financijska podrška za tu fotografiju“, rekao je. Kada je odbio, „rečeno mi je da je Orbán time duboko uvrijeđen“. Nakon toga, njegova crkva počela je imati sve više problema. Novi zakon iz 2011. oduzeo joj je službeni status vjerske zajednice, što je dovelo do financijskih i pravnih poteškoća. Organizacija je zbog toga izgubila dio resursa i bila prisiljena zatvoriti neke škole i skloništa.

Iványi se prisjeća i 1989. godine, kada je mladi Orbán na Trgu heroja u Budimpešti zahtijevao odlazak sovjetskih snaga i slobodne izbore. Taj trenutak, kaže, teško je pomiriti s današnjom politikom i bliskim odnosima Orbána s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i s navodima da je Kremlj pokušao utjecati na raspored izbora 12. travnja. „Bio sam toliko zahvalan što postoji hrabar čovjek duge kose koji je Rusima rekao da idu kući. Nikada nisam mislio da će upravo on biti taj koji će ih ponovno pozvati natrag“, zaključio je.