Trump ponovno udario po Starmeru, traži više bušenja nafte: 'Buši, dušo, buši! Dosta vjetrenjača!'

Donald Trump ponovno je pozvao Britaniju da proširi bušenje nafte i plina u Sjevernom moru, poručivši vladi Keira Starmera da "buši, dušo, buši". Američki predsjednik dodao je da bi "Aberdeen trebao cvjetati" u svojoj najnovijoj objavi na Truth Socialu usmjerenoj prema Britaniji, ponavljajući pritom zahtjev da u Škotskoj "više ne bude vjetrenjača". Premijer je pod pritiskom da preispita stav svoje vlade o istraživanju nafte i plina u Sjevernom moru, dok cijene nafte nastavljaju rasti usred napetosti na Bliskom istoku, piše The Independent. Cijene su snažno oscilirale nakon što su Iran i SAD najavili blokade Hormuškog tjesnaca. Unatoč Trumpovim tvrdnjama da će američki ratni brodovi zaustaviti plovila koja prevoze iransku naftu, barem jedan kineski tanker pod američkim sankcijama prošao je kroz to usko grlo, pokazuju podaci o brodskom prometu.

U objavi na društvenim mrežama u utorak Trump je poručio da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo i trebalo proizvoditi više nafte. "Europa očajnički treba energiju, a ipak Ujedinjeno Kraljevstvo odbija otvoriti naftu Sjevernog mora, jedno od najvećih nalazišta na svijetu. Tragično!!! Aberdeen bi trebao cvjetati. Norveška prodaje svoju naftu iz Sjevernog mora Ujedinjenom Kraljevstvu po dvostrukoj cijeni. Zarađuju bogatstvo. Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je za potrebe energetike bolje smješteno na Sjevernom moru od Norveške, trebalo bi BUŠITI, DUŠO, BUŠITI!!! Apsolutno je ludo da to ne čine... I NEMA VIŠE VJETRENJAČA!", napisao je.

Foto: Screenshot/Truth Social

Trump je više puta pozvao Starmera da proširi domaće bušenje nafte i plina u Sjevernom moru, optuživši vladu ranije ove godine da je naftnim kompanijama učinila "nemogućim" razvoj domaćih rezervi. Tijekom svog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu prošle godine, američki predsjednik nazvao je energiju vjetra "skupom šalom" i pozvao Starmera da iskoristi "veliku prednost" nafte i plina iz Sjevernog mora. To je najnoviji u nizu Trumpovih napada na Starmera, dok su njih dvojica i dalje u neslaganju oko predsjednikova pristupa ratu na Bliskom istoku. Prošlog tjedna, na uskrsnom događaju u Bijeloj kući, usporedio je Starmera s Nevilleom Chamberlainom, rekavši novinarima da Ujedinjeno Kraljevstvo "mora još puno toga nadoknaditi".

Također je nedavno oponašao premijera u govoru u Bijeloj kući te prepričao kako je Starmer rekao da mora pitati svoj tim o slanju "dva stara, dotrajala nosača zrakoplova" na Bliski istok. Prošlog mjeseca ponovno ga je bocnuo rekavši da nije Winston Churchill. Pitanje treba li dopustiti dodatno bušenje domaće nafte i plina u Sjevernom moru posljednjih je tjedana dodatno povećalo pritisak na Starmera, uz sve glasnije pozive da podrži nalazišta Jackdaw i Rosebank, nakon što je Trumpov rat potaknuo rast cijena nafte. Prošlog tjedna Tony Blair pozvao je Laburiste da prošire bušenje u Sjevernom moru, rekavši da je rat u Iranu razotkrio "strukturnu ranjivost" Ujedinjenog Kraljevstva na globalne šokove na tržištu fosilnih goriva.

Ranije ovog mjeseca vlada je demantirala da se očekuje da će Ed Miliband dati zeleno svjetlo prvom velikom projektu naftnog polja u Sjevernom moru u gotovo deset godina. Međutim, ministrica financija Rachel Reeves rekla je da bi "rado" podržala istraživanja na nalazištima Rosebank i Jackdaw. Cijene nafte pale su ispod 100 dolara po barelu tijekom trgovanja u utorak ujutro, zbog nade da bi pregovori između SAD-a i Irana mogli biti obnovljeni i da bi mogao biti postignut dogovor o ključnom Hormuškom tjesnacu. Osoba upoznata s raspravama u Teheranu rekla je za Bloomberg da režim pokušava izbjeći eskalaciju, a pregovarački timovi navodno hitno rade na ponovnom pokretanju razgovora u Islamabadu. Ograničavanje broja iranskih brodova koji nekoliko dana prolaze kroz tjesnac smatra se mogućim potezom Teherana kako bi se spriječio incident koji bi mogao ugroziti pregovore.