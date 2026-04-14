Saudijska Arabija pritišće Trumpa da prekine blokadu u Hormuškom tjesnacu: 'Moglo bi doći do zatvaranja još jedne ključne točke'

Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da odustanu od blokade Hormuškog tjesnaca i vrate se pregovorima, strahujući da bi potez američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga zatvori mogao potaknuti Iran na eskalaciju i poremetiti druge važne pomorske rute, rekli su arapski dužnosnici. Blokada ima za cilj dodatno pojačati pritisak na već oslabljeno iransko gospodarstvo. No, dužnosnici navode da je Saudijska Arabija upozorila kako bi Iran mogao uzvratiti zatvaranjem Bab el-Mandeba, ključne točke u Crvenom moru važne za preostali izvoz nafte kraljevstva. Takav otpor pokazuje rizike i ograničenja američkih nastojanja da ponovno otvore Hormuški tjesnac, koji je Iran zatvorio rano u ratu napadima na brodove u tom plovnom putu, čime je prekinuto oko 13 milijuna barela dnevnog izvoza nafte i cijene terminskih ugovora pogurane iznad 100 dolara po barelu. Blokada iranskih luka stupila je na snagu u ponedjeljak nakon što Trumpove prijetnje bombardiranjem i razgovori tijekom vikenda nisu uspjeli uvjeriti Iran da ublaži kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, prenosi The Wall Street Journal.

"Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da želi da Hormuški tjesnac bude potpuno otvoren kako bi se omogućio slobodan protok energije", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly. "Administracija je u čestom kontaktu s našim zaljevskim saveznicima, kojima predsjednik pomaže osiguravajući da Iran ne može ucjenjivati SAD niti bilo koju drugu zemlju". Saudijska Arabija nedavno je uspjela vratiti izvoz nafte na razinu prije rata od oko sedam milijuna barela dnevno unatoč blokadi strateškog tjesnaca, preusmjeravanjem nafte cjevovodima preko pustinje do Crvenog mora. Te bi isporuke bile ugrožene ako bi se zatvorio i izlaz iz Crvenog mora. Iranski saveznici Huti u Jemenu kontroliraju dugi dio obale u blizini Bab el-Mandeba i tijekom većeg dijela rata u Pojasu Gaze ozbiljno su ometali promet tim plovnim putem. Iran, prema riječima arapskih dužnosnika, vrši pritisak na tu skupinu da ponovno zatvori taj prolaz. "Ako Iran želi zatvoriti Bab el-Mandeb, Huti su očiti partner za to, a njihov odgovor na sukob u Gazi pokazuje da imaju kapacitet za takvo djelovanje", rekao je Adam Baron, stručnjak za Jemen i suradnik instituta New America u Washingtonu.

Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi koja sada kontrolira Hormuški tjesnac, objavila je da bi blokada mogla dovesti do toga da Iran zatvori izlaz prema Crvenom moru. Zaljevske države ne žele da rat završi s Iranom koji kontrolira Hormuški tjesnac, njihovu ekonomsku žilu kucavicu. No mnoge, uključujući Saudijsku Arabiju, pritišću SAD da problem riješi pregovorima i pokušavaju ponovno pokrenuti razgovore, rekli su regionalni dužnosnici. Unatoč javno tvrdim stavovima s obje strane, sukobljene strane aktivno komuniciraju s posrednicima i otvorene su za pregovore ako pokažu dovoljno fleksibilnosti, dodali su. Tjesnac Bab el-Mandeb uski je prolaz između Jemena i Roga Afrike koji povezuje Crveno more s Indijskim oceanom. Taj prolaz, čije ime znači "Vrata suza", vodi prema Sueskom kanalu i jedna je od najvažnijih ruta za brodove koji plove između Azije i Europe. Hutijski pobunjenici, saveznici Irana, pokazali su sposobnost ozbiljnog ometanja prometa tim putem napadima na plovila. Iako su ti napadi projektilima, dronovima i lakim naoružanjem oslabjeli nakon primirja u Gazi u listopadu, promet se još nije u potpunosti normalizirao.

Huti su se uglavnom držali po strani u trenutačnom sukobu između SAD-a i Irana nakon što su bili izloženi snažnim napadima tijekom 53-dnevne američke kampanje koja je završila primirjem prije godinu dana. Ipak, ostaju važan dio šire mreže iranskih milicija u regiji i sredstvo odvraćanja koje Iran može aktivirati ako želi povećati pritisak na SAD. Huti su poručili da je zatvaranje Bab el-Mandeba jedna od opcija. Svaki napad na brodove u tom tjesnacu posebno bi zabrinuo Saudijsku Arabiju, koja je velik dio izvoza sirove nafte iz svog terminala Ras Tanura u Perzijskom zaljevu preusmjerila prema luci Yanbu na Crvenom moru nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana.

Prije rata u Gazi kroz Bab el-Mandeb prolazilo je 9,3 milijuna barela nafte i drugih naftnih derivata dnevno. Taj je promet prepolovljen nakon što su Huti počeli napadati brodove u tom području, prema podacima američke Uprave za energetske informacije. Ali Akbar Velajati, savjetnik za vanjsku politiku iranskog vrhovnog vođe, izjavio je 5. travnja na društvenim mrežama da Iran na Bab el-Mandeb gleda "isto kao i na Hormuz. A ako Bijela kuća pomisli ponoviti svoje glupe pogreške, brzo će shvatiti da se protok globalne energije i trgovine može poremetiti jednim signalom". Saudijski energetski dužnosnici rekli su za WSJ da je kraljevstvo osiguralo obećanja Huta da neće napadati Saudijsku Arabiju ni njezine brodove koji prolaze kroz Bab el-Mandeb.

No Saudijska Arabija upozorila je SAD da je situacija i dalje nestabilna te da bi Huti mogli agresivnije ući u sukob ako ih Iran dodatno potakne, rekli su arapski dužnosnici. Također bi mogli početi naplaćivati prolaz brodovima. "To bi bio način da Iran uzvrati eskalacijom, poručujući da ako vi ograničavate naš izvoz nafte, mi ćemo ometati izvoz iz vašeg terminala Yanbu", rekao je Erik Meyersson, glavni strateg za tržišta u razvoju u švedskoj banci SEB. Trump je prošle godine u sukob s jemenskom militantnom skupinom uključio dva nosača zrakoplova, šest bombardera B-2, eskadrilu naprednih borbenih zrakoplova F-35 te razarače naoružane navođenim projektilima.

Tijekom tog sukoba Huti su gotovo oborili dva F-16, a srušili su i šest bespilotnih letjelica Reaper. Napad projektilom na nosač USS Harry S. Truman prošle godine natjerao je brod na nagli manevar zbog kojeg je jedan F/A-18 završio u Crvenom moru. U ponedjeljak je Iran uputio i vlastite prijetnje susjednim lukama. "Ako bude ugrožena sigurnost iranskih luka u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru, nijedna luka u tim područjima neće biti sigurna", poručile su iranske oružane snage u priopćenju koje je objavio državni IRIB News.