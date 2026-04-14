Trump nakon blokade: 'Nešto bi se moglo dogoditi za dva dana'

Pregovori o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli bi se nastaviti tijekom naredna dva dana, kazao je u utorak američki predsjednik Donald Trump, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington da uvede blokadu iranskih luka.

Dužnosnici zemalja Perzijskoga zaljeva, Pakistana i Irana također su kazali da bi se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli vratiti u Pakistan kasnije ovog tjedna premda je jedan viši iranski izvor kazao da datum još nije određen. "Trebali biste tamo ostati, stvarno, jer bi se nešto moglo dogoditi tijekom sljedeća dva dana, a mi smo skloniji otići tamo", kazao je Trump u intervjuu za New York Post.

Premda je američka blokada dovela do gnjevnih poruka Teherana, naznake da bi se diplomatska komunikacija mogla nastaviti pomogle su primiriti tržišta nafte, čija je cijena u utorak pala ispod 100 dolara po barelu. Pregovori između dvije suparničke zemlje, na najvišoj razini od islamske revolucije 1979., završili su bez napretka u Islamabadu, što je dovelo u pitanje opstanak dvotjednog prekida vatre koji traje još tjedan dana.

Otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat 28. veljače, Iran je gotovo potpuno zatvorio Hormuški tjesnac za skoro sva plovila osim vlastitih, rekavši da će prolaz biti dopušten samo uz iransku kontrolu i plaćanje naknade. Oko petine svjetske nafte i plina je ranije prolazilo kroz uzak tjesnac, piše Reuters. Američka vojska je zauzvrat rekla da je u ponedjeljak počela blokirati brodove koji se zaustavljaju u iranskim lukama. Teheran pak je zaprijetio da će gađati ratne brodove koji prolaze kroz tjesnac te da će napadati luke susjednih zemalja u Perzijskom zaljevu.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) je reklo da je u blokadu iranskih luka uključeno preko 10.000 pripadnika vojske, više od desetak ratnih brodova te deseci zrakoplova. "Tijekom prva 24 sata, nijedan brod nije prošao kroz američku blokadu, a šest trgovačkih plovila je poslušalo naredbu američkih snaga da se okrenu i ponovo uđu u iransku luku u Omanskom zaljevu", objavio je CENTCOM u priopćenju na društvenoj platformi X. Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je blokada slabo utjecala na promet u Hormuškom tjesnacu u utorak te da je najmanje osam brodova prošlo kroz njega.

Najnovije napetosti su globalnu energetsku sigurnost i opskrbu naftnim derivatima učinili još neizvjesnijima. Međunarodni monetarni fond je snizio procjenu rasta svjetskog gospodarstva te kazao da će ono biti na rubu recesije ako se sukob pogorša i cijena nafte ostane iznad 100 dolara po barelu 2027. Primirje se uglavnom održalo tijekom prvog tjedna unatoč oštrim porukama obiju strana. Glasnogovornik iranske vojske je američke restrikcije na međunarodnu plovidbu nazvao "piratstvom", a Trump je rekao da je iranska mornarica "posve uništena" te da joj je preostao tek manji broj "brodova za brze napade".