Trump pomilovao milijardera: Bio je visoko na listi najbogatijih, imao kontrolu nad popularnim klubom...

Britanski milijarder Joe Lewis (88), najpoznatiji po vlasništvu nad nogometnim klubom Tottenham Hotspur, dobio je pomilovanje od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Optužen je da je prosljeđivao informacije o svojim tvrtkama privatnim pilotima, prijateljima, osobnim asistentima i partnericama što im je, prema vlastima, donijela milijune dolara profita. Priznao je krivnju za trgovanje na temelju povlaštenih informacija u sklopu sporazuma s tužiteljima 2024. godine, čime je izbjegao zatvor.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Trump odobrio pomilovanje za Lewisa koji ga je zatražio kako bi mogao primiti medicinsko liječenje te posjetiti svoju unučad i praunučad u SAD-u. "Gospodin Lewis priznao je da je napravio strašnu pogrešku, nije se borio protiv izručenja u slučaju i platio je kaznu od 5 milijuna dolara“, rekao je dužnosnik za BBC.

Potvrđujući pomilovanje za BBC, izvor blizak obitelji Lewis rekao je da su "izuzetno zahvalni“ za pomilovanje i zahvalili su Trumpu. "Zadovoljan sam što je sve ovo sada iza mene i što mogu uživati u mirovini te gledati kako moja obitelj i proširena obitelj nastavljaju graditi naše poslove na temelju kvalitete i potrage za izvrsnošću koja je postala naš zaštitni znak", rekao je Lewis.

Lewis je osnovao investicijsku tvrtku Tavistock Group koja ima vlasničke udjele u velikom broju tvrtki iz područja nekretnina, sporta, financija i energije. Bio je na 39. mjestu liste bogatih Sunday Timesa 2023. godine, s procijenjenim bogatstvom većim od 6,4 milijarde dolara.

Godine 2001., Lewis je kupio kontrolni udio nad nogometnim klubom Tottenham Hotspur. Kontrola je 2022. predana obiteljskom trustu, a financijski dokumenti koje je klub podnio ukazuju da Lewis više nema "značajnu kontrolu".

Uhićen je u srpnju 2023. i optužen za šesnaest točaka prijevare s vrijednosnim papirima i tri točke zavjere. Tužitelji su tvrdili da je između 2013. i 2021. zlouporabio svoj pristup korporativnim upravnim odborima i prosljeđivao povlaštene informacije svojim kontaktima. U jednom slučaju, prema optužnici, Lewis je u srpnju 2019. rekao svojoj djevojci da uloži u biotehnološku tvrtku prije nego što su rezultati kliničkog ispitivanja te tvrtke objavljeni javnosti. U konačnici je kažnjen s 5 milijuna dolara i osuđen na tri godine uvjetne kazne.