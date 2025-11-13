Naši Portali
James B. Foley

Činjenica je da je New York teško voditi, republikanci misle da će Mamdani spektakularno propasti ili 'katastrofalno uspjeti'

13.11.2025. u 07:34

Samoproglašeni demokratski socijalist svrgnuo je establišment Demokratske stranke u New Yorku i obećao da će provesti populistički program u korist siromašnog i radničkog stanovništva grada

Demokrati su prošloga tjedna ostvarili uvjerljive pobjede na izborima diljem SAD-a, unatoč tome što su ankete pokazale da je rejting podrške toj stranci na najnižoj točki desetljećima. Rezultati se stoga mogu protumačiti samo kao prijekor naroda republikanskom upravljanju zemljom pod predsjednikom Trumpom – što je djelomično priznao i sam Trump nakon debakla. Pitanje će u budućnosti biti koje pouke stranke izvlače iz ovih rezultata i koje prilagodbe u strategiji i politici čine kako bi se najbolje pozicionirale za ključne nacionalne izbore za Kongres za godinu dana.

Zohran Mamdani Donald Trump

