PRIJETNJA OD MILIJUN DOLARA

Starmer tvrdi da BBC mora 'uvesti reda u kući' nakon Trumpove prijetnje tužbom

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump meets British Prime Minister Keir Starmer, in Washington, D.C.
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.11.2025.
u 03:00

BBC je u ponedjeljak priznao da se radilo o "pogrešnoj procjeni". Glasnogovornik BBC-ja je rekao da će radiotelevizija "u prikladno vrijeme izravno odgovoriti" na Trumpovu prijetnju.

Britanski premijer Keir Starmer je rekao da podržava snažan i neovisan BBC, no da javna radiotelevizija mora "uvesti reda u svojoj kući" nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će je tužiti zbog načina na koji je montirala jedan od njegovih govora. BBC se našao u najvećoj krizi u posljednjih nekoliko desetljeća nakon što su generalni direktor i izvršna novinska urednica podnijeli ostavke zbog kritika vezanih za standarde i optužbi za pristranost, uključujući situaciju s Trumpovim govorom.

Starmer, koji je izgradio solidan odnos s Trumpom, upitan je u parlamentu hoće li zatražiti od američkog predsjednika da odustane od svoje prijetnje da će za milijardu dolara odštete tužiti BBC, koji se financira obveznom pristojbom kućanstava koja gledaju televiziju.  Trumpovi postupci bi mogli dovesti do toga da BBC mora upotrijebiti novac gledatelja televizije iz Velike Britanije kako bi platio odštetu američkom predsjedniku, što bi dodatno pogoršalo krizu javne radiotelevizije kao i kritike na njen račun.

"Da budem jasan: Ja vjerujem u snažan i neovisan BBC", rekao je Starmer u srijedu. "Neki bi radije da BBC ne postoji. Neki od njih sjede tamo gore", kazao je, upirući prstom u oporbene parlamentarce iz Konzervativne stranke. "Ja nisam jedan od njih. U dobu dezinformacija, argumenti za nepristran britanski servis vijesti nikada nisu bili čvršći".

No, također je rekao da se BBC mora pridržavati najviših standarda. "Kada dođe do pogrešaka, oni moraju uvesti reda u svojoj kući". U BBC-jevom programu Panorama, emitiranom tjedan dana prije američkih predsjedničkih izbora, prikazan je Trumpov govor u kojem su neprirodno spojena dva njegova dijela čime se stvorio dojam da on otvoreno poziva na nemire koji su se u siječnju 2021. dogodili na Capitol Hillu. 

Trumpovi su odvjetnici rekli da je to bilo "lažno i klevetnički". BBC je u ponedjeljak priznao da se radilo o "pogrešnoj procjeni". Glasnogovornik BBC-ja je rekao da će radiotelevizija "u prikladno vrijeme izravno odgovoriti" na Trumpovu prijetnju. Trump je u srijedu rekao da ima "obvezu" tužiti javnu tvrtku zbog izvrtanja njegovih komentara.

Njegovi su odvjetnici kazali da BBC mora do petka povući svoj film do petka ili će se suočiti s tužbom za "minimalno" milijardu dolara. Također, zatražili su da BBC objavi ispriku te Trumpu nadoknadi, kako su rekli, "ogromnu reputacijsku i financijsku štetu", prema pismu koje je vidio Reuters. BBC se uglavnom financira obveznom pristojbom te komercijalnim prihodima. Konzervativni zakonodavac i bivši ministar medija John Whittingdale je za Reuters izjavio da će doći do "pravog bijesa" ako BBC bude morao novcem obveznika plaćanja pristojbe financirati parnicu do koje je došlo zbog vlastitog promašaja.

Donald Trump BBC Velika Britanija Keir Starmer

Kupnja