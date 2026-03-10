Naši Portali
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
'NEMILOSRDNA SLABOST ZAKONA'

Husi iz Bosne Njemačka i dalje daje 7250 eura mjesečno, a ovo je njegovih 147 kaznenih djela

?uvanje novca u ladici
Foto: Patrick Pleul/DPA
Autor
Antonio Mandir
10.03.2026.
u 15:20

"Osoba o kojoj je riječ ima nekoliko maloljetne djece, od kojih je većina rođena u Njemačkoj, a neki posjeduju boravišnu dozvolu. Sve dok maloljetna djeca smiju ostati u Njemačkoj, roditelji također moraju biti tolerirani", poručili su iz ministarstva za izbjeglice Sjeverne Rajne-Vestfalije

Huso B., ilegalac i kriminalac iz Bosne i Hercegovine i dalje u Njemačkoj prima 7250 eura socijalne pomoći svaki mjesec, a ima dosje s gotovo 150 kaznenih djela! Kako je Večernji list već pisao, Huso B. (42) u Njemačkoj je ilegalac već 23 godine, a svaki mjesec na račun dobiva izdašnu novčanu pomoć. Husin zahtjev za azilom odbijen je 2003. – a ipak i danas dobiva velik novac.

Prema najnovijim podacima vidljivo je da je Huso B. očito profesionalni kriminalac. Policija ga sumnjiči za 147 kaznenih djela, objavio je Bild.de. Huso B. je u policijskom informacijskom sustavu naveden kao osumnjičenik za sljedeća kaznena djela: 80 slučajeva krađe, 41 slučaj organiziranih krađa u bandama, 4 slučaja prijevare, 4 slučaja prijevara u prijevozu, 3 slučaja posebno teške krađe, 2 slučaja pljačke, 2 slučaja opasnih tjelesnih ozljeda, 2 slučaja provale, 2 slučaja otpora policijskim službenicima, 2 slučaja prijetnje, 1 slučaj razbojništva, 1 slučaj seksualnog prijestupa, 1 slučaj neovlaštenog ulaska u zemlju, 1 slučaj pronevjere... U kojem je razdoblju Bosanac počinio ova nedjela i kakve su bile posljedice (osuda, zatvor, oslobađanje) – nije jasno iz internog izvješća. 

Slučaj Huso B. postao je prvorazredno političko pitanje u Njemačkoj. Premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wüst kaže da ovaj proces "nemilosrdno pokazuje slabosti njemačkog zakona o azilu". Visoki dužnosnik saveznog njemačkog ministarstva unutarnjih poslova naziva slučaj skandalom: "Zahtjev za azil gospodina B. odbijen je 17. listopada 2003. kao očito neutemeljen. I ništa se nije dogodilo."

Umjesto toga, dobivao je potporu 7250 eura mjesečno za sebe i svoju obitelj – 40-godišnju suprugu i osmero djece u Kölnu.
"Osoba o kojoj je riječ ima nekoliko maloljetne djece, od kojih je većina rođena u Njemačkoj, a neki posjeduju boravišnu dozvolu. Sve dok maloljetna djeca smiju ostati u Njemačkoj, roditelji također moraju biti tolerirani", poručili su iz ministarstva za izbjeglice Sjeverne Rajne-Vestfalije. Huso B. uskoro ide na okružni sud u Kölnu. Optužen je da je s drugim počiniteljima varao na darovnim karticama u ljekarnama.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:37 10.03.2026.

Posto znamo da su Hrvati u BiH krivi za sve sto muslimani urade znamo i da Huso nije kriv nego su kriminal Hrvati napravili pa njemu podmetnuli. To pali uvijek.

Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
15:34 10.03.2026.

Mislim da bi ipak trebali zaokružiti na 10.000.

Avatar Samodesno
Samodesno
15:30 10.03.2026.

Huso majstore, jesi im popravio natalitet u Njemačkoj, svaka ti čast. Dok Hans šljaka cijeli dan za 2.000 eur Huso ne radi za 7.000.

